Les bébés de la victoire

En donnant naissance à un enfant neuf mois et un jour après la victoire de Liverpool face au Barça en C1 (4-0), les femmes de Mohamed Salah et de Jordan Henderson ont rappelé le lien étroit qui existe entre succès et fécondation.

Le baby-boom islandais

L'effet réparateur de l'enfant

Chez les Zidane, on ne mélange pas plaisir et passion

A priori, la probabilité pour que deux joueurs d’une même équipe voient leurs compagnes respectives accoucher le même jour est mince. C’est pourtant ce qui est arrivé à Mohamed Salah et Jordan Henderson. Et à y regarder d’un peu plus près, cela n’a rien d’étonnant puisque leurs enfants sont nés neuf mois et un jour après la folle victoire de Liverpool face au Barça (4-0) en demi-finale retour de Ligue des champions. Simple coïncidence ? Peut-être. Mais ce qui est certain, c’est que Mohamed Salah et Jordan Henderson ne sont pas les seuls à avoir profité d’un évènement sportif pour procréer.Comme Mohamed Salah et Jordan Henderson, les Parisiens Lucas Moura (grand spécialiste de l'amour) et Marquinhos avaient respectivement eu leur premier enfant neuf mois après la victoire face au Barça en Ligue des champions (4-0) un soir de Saint-Valentin 2017. Et les footballeurs ne sont pas les seuls concernés, puisque l’Islande a vu le pays battre son record de natalité en une journée neuf mois après le succès des coéquipiers de Gylfi Sigurðsson contre l’Angleterre à l’Euro 2016 (2-1). De là à imaginer que la joie extrême mènerait plus facilement à la fécondation ? Ce n’est pas vraiment l’avis de Marie, sage-femme en région toulousaine : «Et ce n’est pas Gerard Piqué, qui un soir deface au PSG avait balancé «» , qui dira le contraire. Toutes ces naissances s’expliqueraient donc par le nombre de relations sexuelles et non par la joie. Psychologue et sexologue, Joëlle Mignot avance, elle, une autre théorie : «L’euphorie serait donc à l’origine de la naissance de plusieurs bébés. À l’image du premier enfant de Marquinhos. Mais qu’en est-il pour son second, né neuf mois jour pour jour après la terrible défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester United en huitièmes de finale de Ligue des champions au Parc des Princes (1-3) ? Là encore, Joëlle Mignot avance un début d’explication : «Chez un couple désirant avoir un enfant, rien de mieux donc qu’une grosse victoire ou une terrible désillusion pour réussir à planter la petite graine. De là à leur conseiller d’avoir une relation sexuelle après chaque victoire ou chaque défaite ? Une chose est certaine, il faut «» , comme l’explique Joëlle Mignot, directrice du Pôle santé sexuelle, sexologie et droits humains à l’université Paris Diderot : «» Des conseils que Zinédine Zidane a visiblement suivi à la lettre puisque les quatre enfants de l’entraîneur du Real Madrid ont été conçus pendant la trêve estivale ou lors d’une période de blessure. Reste que cette question existentielle a le mérite de mettre un terme à un vieux débat : il n'y a pas de bon ou de mauvais 0-0, seulement une menace démographique.