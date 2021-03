Les Girondins se relancent en culbutant Dijon

5

Dijon (4-2-3-1) : Racioppi - Boey, Ecuele Manga (c), S. Coulibaly, G. Ngonda - Ndong, Lautoa (Benzia, 56e) - M. Baldé (M. Konaté, 70e), Assalé (Sammaritano, 70e), Dina-Ebimbe - A. Kamara (Celina, 56e). Entraîneur : David Linarès.





Bordeaux (3-4-2-1) : Costil (c) - Mexer (Kwateng, 72e), Baysse, Benito - Sabaly, Y. Adli, Seri, Oudin (A. Traoré, 72e) - Zerkane (Bašić, 65e), Kalu (De Préville, 16e) - Hwang (J. Briand, 73e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Dijon relance vraiment tout le monde.Alors qu'ils n'avaient plus vu la victoire depuis plus d'un mois et demi, les Girondins ont retrouvé le sourire à Gaston-Gérard face à la lanterne rouge (1-3) grâce notamment à un doublé de Hwang Ui-jo, lui aussi en panne depuis début février. De quoi respirer un bon coup pour l'équipe de Jean-Louis Gasset, qui glissait au classement depuis plusieurs rencontres.Tout avait bien commencé pour Anthony Racioppi, avec une énorme parade sur une tête de Loris Benito (13). Mais la sortie prématurée de Samuel Kalu a permis à Nicolas de Préville de sortir du banc, pour le bonheur des Girondins : l'ancien Rémois a été à l'origine de l'ouverture du score de Hwang sur un service de Mehdi Zerkane (33) et il a directement servi la galette au Sud-Coréen sur le break (45). Et dès le retour des vestiaires, NDP a plié le match d'un bel enchaînement sur une ouverture de Yacine Adli (50). Puis plus rien, jusqu'à ce que Moussa Konaté ne sauve l'honneur dijonnais sur un caviar de Bersant Celina (90).On retiendra les mots de Senou Coulibaly, futur joueur de Ligue 2, au coup de sifflet final :