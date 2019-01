Les frères de Rashford et Alexander-Arnold braqués au restaurant

DDG

Braquage à l'anglaise.Dane Rashford et Tyler Alexander-Arnold, les frères et représentants de Marcus (Manchester United) et Trent (Liverpool), ont été attaqués par des hommes armés alors qu'ils se trouvaient dans un restaurant de Manchester la semaine dernière, selon la BBC Trois agresseurs sont entrés dans le restaurant et ont brandi une arme factice, une machette et une batte de baseball, pour délester les clients de leurs possessions, avant de prendre la fuite. Trois personnes ont été blessées. Par la suite, la police a annoncé avoir arrêté six suspects.De quoi rendre l'attaquant de United et le latéral de Liverpool encore plus explosifs sur le terrain ?