Hrádecký - Frimpong (Fosu-Mensah, 90+1e), Tapsoba, Hincapie, Bakker - Andrich (Palacios, 70e), Demirbay (Aránguiz, 70e) - Adli (Paulinho, 74e), Wirtz, Diaby (Alario, 90+1e) - Schick. Entraîneur : Gerardo Seoane.



Müller - Stenzel (Klimowicz, 84e), Mavropanos, Ito, Sosa - Katompa Mvumpa (Tibidi, 59e), Endo (Coulibaly, 71e), Karazor, Mangala, Führich - Tomás. Entraîneur : Pellegrino Matarazzo.

AEC

PillendreherLe Bayer Bleuverskusen.Le Bayer Leverkusen continue sur sa lancée et s’offre le scalpe de Stuttgart, grâce notamment à deux buts tricolores. Longtemps dominés, les visiteurs ont cru ouvrir le score dès la 30minute sur un contre bien négocié par Tomás, prêté par le Sporting cet hiver. Mais le Bayer a finalement confirmé sa domination grâce à un numéro de soliste de Moussa Diaby, dribblant cinq pauvres Stuttgartois avant de planter son dixième but de la saison. Plus chanceux au retour des vestiaires, les hommes de Matarazzo ont égalisé dès la 49minute via une roulette de Mangala qui a trouvé Tomás dans la boîteUn bonheur de courte durée pour le VfB, puisqu'Adli a remis les siens devant trois minutes plus tard. Oublié sur coup de pied arrêté, le minot du TFC a inscrit de la tête son troisième but en Bundes’. Les cinq dernières minutes ont offert autant de buts que lors de l'ensemble de la partie : un tir vicieux de Wirtz, ce à quoi a répondu Tomás (doublé, pour sa première titularisation). Mais les joueurs du Bayer on attendu Patrik, qui a sécurisé une victoire 4-2 à la 90minute. Le Bayer, qui n’a toujours pas perdu en 2022, conserve sa troisième place quand Stuttgart voit ses chances de maintien diminuer jour après jour.Pellegrino Matarazzo a sans doute vécu sa dernière sur le banc des Souabes...