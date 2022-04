Au Royaume-Uni, les footballeurs seront interdits de publicité pour les jeux d'argent

Footballers and celebrities will no longer be allowed to appear on gambling and betting adverts under new rules introduced by the UK's advertising regulator https://t.co/K6csAddFsc — Sky News (@SkyNews) April 5, 2022

TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les footballeurs et les célébrités ne seront plus autorisés à apparaître dans les publicités pour les jeux d'argent et les paris sportifs, conformément aux nouvelles règles introduites par le régulateur britannique de la publicité. Ces nouvelles lois stipulent que les personnalités qui sontseront interdits de publicité pour les jeux d'argent et les loteries.Ces changements qui ont pour but de protéger les mineurs des dangers de ces pratiques entreront en vigueur le 1octobre 2022 et seront en place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Actuellement, plusieurs personnalités du monde du football figurent dans des publicités pour les paris. L'ancien coach de Manchester United, de Chelsea et de Tottenham José Mourinho est apparu dans les publicités de Paddy Power (entreprise de paris sportifs), tout comme l'ancien joueur d'Arsenal Jack Wilshire.Moins de 18 ans ou pas, il faut être fou pour miser Tottenham vainqueur d'une finale.