Les fondateurs de la Superligue réintègrent l'ECA sauf la Juve, le Real et le Barça

ECA Executive Board accepts Clubs’ requests to retain #ECA membership, completing reintegration of the Clubs into European football. Read more https://t.co/TGFV5PFVXQ — ECA (@ECAEurope) August 16, 2021

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bouuuuuh !L'Association européenne des clubs (ECA) a décidé de réintégrer ce lundi (et pour la période 2019-2023) neuf des douze clubs frondeurs qui avaient décidé de fonder la Superligue le 18 avril. Il s'agit de l'AC Milan, d'Arsenal, de Chelsea, de l'Atlético de Madrid, de l'Inter Milan, de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United et de Tottenham. Le rétropédalage sur cette décision et leurs demandes officielles de revenir au sein de l'ECA leur ont permis de retrouver leur siège.a déclaré l'association présidée par Nasser al-Khelaïfi. Seuls trois clubs manquent encore à l'appel : le Real, le Barça et la Juventus rêvent toujours de voir leurs projets se concrétiser.Le seul moyen pour la Juventus de gagner une compétition européenne.