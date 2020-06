Les finales de Coupes nationales avancées avant le 3 août ?

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y en aura pour les juilletistes et pour les aoûtiens.Selon les informations du Parisien ce mardi, la LFP songerait à deux nouvelles dates pour disputer les finales de Coupe de la Ligue (PSG-Lyon) et de Coupe de France (PSG-ASSE) : la première le 25 juillet, la seconde le 1août. Alors que la LFP et la FFF envisageaient de jouer ces rencontres début août, juste avant le coup d'envoi de la saison prochaine , ce changement de programme viendrait se calibrer sur les recommandations d'Aleksander Čeferin. Dans son courrier adressé à Jean-Michel Aulas , le président de l'UEFA préconisait que tous les qualifiés européens soient déterminés avant le 3 août. Aux ligues nationales, donc, de boucler leurs devoirs maison respectifs avant que les copies ne soient ramassées.Ces deux matchs sont donc d'une importance capitale pour la scène européenne française, puisque les deux tickets pour la Ligue Europa sur lesquels Nice (5) et Reims (6) ont mis une option peuvent encore être raflés par Sainté et Lyon. La LFP y verra sans doute plus clair à propos de son calendrier après la prochaine réunion du comité exécutif de l'UEFA, prévue le 17 et 18 juin, qui permettra notamment de trancher sur les dates de fin de cette édition de Ligue des champions.Et le Trophée des champions, alors ? Quelqu'un a pensé au Trophée des champions ?