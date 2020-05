Les féminines de l’AS Saint-Etienne saisissent la justice pour monter en D1

2

Jamais la couleur d’un maillot n’aura aussi bien représenté un état d’esprit.Invaincues dans le groupe B de D2 féminine cette saison, les Vertes ont vu leurs espoirs de montée réduits à néant par la FFF, laquelle a désigné leurs rivales du Havre comme promues. Une issue intolérable pour Jean-Marc Barsotti, président de l'Association ASSE, interviewé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes : «Suite à l’arrêt officiel de la saison du football amateur, un quotient du nombre de points divisé par le nombre de matchs a été utilisé pour départager les deux formations. Pour 0.04 point et avec un match en plus disputé, les Havraises devancent les Stéphanoises et accèdent à l’élite. «» , enrage Jean-Marc Barsotti.Après avoir plaidé sa cause au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sans succès, le club du Forez va saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour remettre en cause l’arrêté municipal qui a conduit à l’annulation du match de la 16journée entre Yzeure et Saint-Étienne, reporté pour cause de mauvais temps et jamais redisputé depuis.Foutue pluie.