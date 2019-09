Les féminines de Flamengo font tomber un nouveau record en gagnant 56-0

113

HISTÓRICO! Em jogo perfeito, as #MeninasDaGávea fazem 56 a 0 no Greminho e aplicam a maior goleada da história do Campeonato Carioca Feminino. ISSO AQUI É FLAMENGO! #CRF pic.twitter.com/QOWa8ItliJ — Time Flamengo (@TimeFlamengo) September 28, 2019

Un nouveau record est tombé au Brésil.Lors d'un match entre deux équipes féminines, Flamengo a littéralement explosé Greminho (56-0), samedi. Un score très gênant et une piquette phénoménale comptant pour la troisième journée de championnat et s'imposant comme la plus grosse victoire (et donc aussi défaite) dans l'histoire du football féminin.Le bilan est terrible : un but toutes les 93 secondes, 29 pions en première période, 27 en deuxième. Flavia, meilleure buteuse du match avec quatorze réalisations, a une explication : «» Un beau poncif.Et surtout, un bel hommage à la Coupe du monde de rugby.