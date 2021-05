Oui, il y a une vraie équipe à Bordeaux !

Créée il y a à peine six ans, la section féminine des Girondins de Bordeaux est devenue la nouvelle hype française. Grâce à un projet séduisant, concrétisé par un ticket pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Par Tara Britton

Rares sont les années qui ont été aussi plombantes, du côté de Bordeaux. Plan de licenciement, déroute sportive de l’équipe masculine à la lutte pour le maintien, désengagement récent de King Street... Le combo gagnant pour mettre les Girondins et leurs supporters KO. Pourtant, malgré le marasme actuel, une bonne nouvelle est venue redonner un peu de baume au cœur aux amoureux du club. Après la défaite du Paris FC face au PSG jeudi (2-3), l’équipe féminine est en effet assurée de disputer le premier tour préliminaire de la Ligue des champions la saison prochaine. Réunis au château du Haillan pour suivre le résultat de cette rencontre, joueuses et staff ont célébré cette première historique pour la section féminine., sourit Ève Périsset., appuie de son côté Ulrich Ramé, directeur technique du club.La performance mérite en effet d’être soulignée car il y a sept ans, la section féminine n’existait pas. Elle n'a vu le jour qu’à l’été 2015, après un rapprochement avec l’ES Blanquefort qui évoluait alors en D2. La mayonnaise prend très vite et dès la première saison, l’équipe valide sa montée dans l’élite. D’abord à la lutte pour le maintien lors de leur première en D1, les Girondines trouvent ensuite leur rythme grâce à l’apport de recrues étrangères et françaises (comme Claire Lavogez, Vivianne Asseyi ou encore Delphine Chatelin) rodées au plus haut niveau. Signe de son potentiel, l’équipe termine même déjà au pied du podium en 2019.Mais c’est véritablement lors des deux dernières saisons que le groupe bordelais révèle sa force. Sous l’impulsion de l’expérimenté Pedro Martínez Losa, recruté en 2019 après avoir entraîné Arsenal et un passage aux États-Unis, Bordeaux se façonne une identité de jeu conquérante., explique le coach espagnol.Véritable réussite française de ces dernières années, la fulgurante progression de l’effectif bordelais saute aux yeux au classement. Le club s’est véritablement imposé comme la troisième force française — ringardisant au passage le Paris FC (ex-Juvisy) et Montpellier, deux formations historiques de la première division —, et espère s’installer durablement dans ce top 3. Encore un cran en dessous des locomotives parisienne et lyonnaise, dix points devant cette saison, les coéquipières de Charlotte Bilbault arrivent cependant à rivaliser lors des confrontations directes face à ces deux adversaires, échouant à chaque fois de justesse., réagit Pedro Martínez Losa.Au-delà du championnat, cette croissance bordelaise se mesure aussi au nombre de joueuses appelées en équipe de France. Si Viviane Asseyi était la seule représentante dans la liste de Corinne Diacre lors de la Coupe du monde 2019, c’est désormais une belle brochette de Bordelaises qui débarque régulièrement à Clairefontaine. Au point de concurrencer le PSG et l’OL en plaçant dernièrement cinq joueuses chez les Bleues, autant que les deux cadors. Un succès qui s’explique par l’attractivité du club. Si les jeunes pousses du centre de formation n’ont pas encore éclos au plus haut niveau, plusieurs cadres d’autres équipes de D1 ont choisi de poser leurs bagages sur les bords de la Garonne. La dernière en date ? Ève Périsset. Qui, comme un symbole, a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le navire en début de saison., confie la latérale droite de 26 ans.En août prochain, les Girondines feront donc leurs premiers pas sur la scène européenne. Le format de la Ligue des champions évoluant à partir de la saison prochaine, elles tenteront de passer le premier puis le deuxième tour en cas de victoire afin d'avoir l'opportunité d'intégrer la phase de groupes. Lors de ces matchs préliminaires, elles pourraient croiser Arsenal, le Real Madrid, Wolfsburg, Chelsea ou Manchester City au second tour. Des affiches excitantes, d’autant qu’elles pourraient aussi être l’objet de retrouvailles. Khadija Shaw, actuelle co-meilleure buteuse du championnat avec vingt pions inscrits en dix-neuf rencontres, est en effet annoncée du côté des. Si l’attaquante jamaïcaine — recrutée il y a deux ans, après avoir fait sensation lors du Mondial en 2019 — pourrait aussi s’envoler vers les États-Unis, son départ vers une prestigieuse destination est de nouveau une belle vitrine pour le club. Comme l’avait été celui de Viviane Asseyi vers le Bayern Munich, l’été dernier.Une fois ce départ confirmé, les Girondins devront s'activer pour trouver une nouvelle buteuse en série et solidifier leur groupe en vue de ce nouveau rendez-vous européen. La dotation reversée par l'UEFA — dont l'enveloppe globale a été multipliée par quatre, pour la prochaine édition — devrait les aider, à condition que la section féminine (dont le budget tourne cette saison autour des deux millions d'euros) soit toujours soutenue par le repreneur du club., avoue Ulrich Ramé.Un temps d’avance, que les Bordelaises espèrent bien conserver le plus longtemps possible.