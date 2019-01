Les féminines de Benfica ont marqué 293 buts... en 16 matchs !

PHGC

Benfica n’a pas lésiné sur les moyens lorsqu'il a lancé son équipe féminine fin 2017.Une flopée de joueuses internationales ont rejoint les rangs du club lisboète avec pour mission de rallier l’élite le plus rapidement possible. Un peu plus d’un an plus tard, le défi est relevé haut la main.Les Lisboètes sont en train d’atomiser la deuxième division portugaise. Elles ont remporté leurs 16 matchs en compétition officielle et inscrit 293 buts lors de ces rencontres soit 18,3 buts de moyenne ! Le week-end dernier, elles ont surclassé le CP Pego en leur infligeant un 32-0, soit le plus gros score de l’histoire du football féminin au Portugal. L'attaquante brésilienne Darlene de Souza Reguera a marqué 10 buts lors de la partie, portant son total à 81 unités depuis le début de l'exercice.Les féminines de Benfica ne devraient pas s’attarder en deuxième division. Dès mercredi, elles se frotteront à une équipe d'un tout autre niveau puisque Marítimo, club de première division, se dresse sur leur route en Coupe nationale.