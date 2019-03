Les fédérations chinoise et italienne veulent signer un accord

1

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tous les chemins mènent à Rome.Xi Jinping, le Secrétaire général du Parti communiste chinois, commence sa tournée européenne ce vendredi. Sa première étape ? La capitale italienne. Une belle occasion pour lui de vanter les liens économiques et culturels noués entre la Chine et l' Italie Dimanche, ça sera au tour du gouvernement chinois (représenté par le ministre de la Communication) de se rendre au siège de la FIGC afin d'y rencontrer les dirigeants de la fédération italienne et ceux de la Ligue. L'objectif ? Explorer des initiatives susceptibles de promouvoir le football transalpin en Chine , tout en recherchant des investissements étrangers.Si nous n'en sommes qu'au stade embryonnaire d'un accord, leavance qu'un texte d'intention a déjà été rédigé. Parmi les propositions, on retrouve l'organisation de matchs amicaux de la, masculine comme féminine, en Chine (et inversement). Cet accord comprendrait aussi la tenue d'une rencontre de Coupe d' Italie sur le territoire chinois, qui pourrait même être la finale. Enfin, les deux fédérations aimeraient également proposer un match de Serie A en Chine . Une initiative déjà envisagée en Liga et en premier League, mais le refus de la FIFA a toujours été de rigueur.Attention, ça va donner de mauvaises idées à la LFP.