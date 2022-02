Les fans de United vont pouvoir échanger leurs maillots floqués « Greenwood »

FP

Opération maillot propre.Depuis ce lundi, il est devenu impossible pour les fans de Manchester United d'acheter des produits estampillés accusé de violences conjugales . Ce jeudi, la direction du club est allée encore plus loin. ">Le Daily Mail rapporte en effet qu'il est désormais possible d'échanger gratuitement les maillots floqués à son nom en les rapportant à la boutique.Le club n'est d'ailleurs pas le seul à se dissocier de l'attaquant britannique. Nike a suspendu son contrat de sponsoring avec lui, il n'apparaît désormais plus dans FIFA 22 et le « chocolatier » Cadbury, partenaire officiel de United, ne l'affichera plus sur ses produits.Privé d'entraînements et de matchs avec son club, Greenwood a été libéré ce mercredi mais reste sous contrôle judiciaire pendant la durée de l'enquête.