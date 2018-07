Les fabuleuses aventures de la chatte à DD

« La chatte à Deschamps » ? Oui, oui. Appelez-la comme vous voulez, elle existe vraiment. Nous l’avons rencontrée tout au long de l’aventure Russie 2018 commencée tôt et achevée sur un succès parfaitement prévisible !

Par Chérif Ghemmour

Né en 1998 ! Ca ne s’invente pas…Vainqueur de l’Euro des U19 en 2016, il saute la case Espoirs et passe directement chez les A à 17 ans le 25 mars 2017 contre le Luxembourg (3-1). Parce qu’il est trop fort. Deschamps vient de récupérer le meilleur jeune attaquant de sa génération ! Bilan en Russie : champion du monde, 4 buts et élu meilleur jeune du Mondial.Deux équipes injouables ratent la qualif du Mondial 2018, lachilienne et laitalienne. Toujours ça de pris !Le 1er décembre 2017, l’EDF tire dans le Groupe C l’ Australie , le Pérou et le Danemark . Pas facile, mais moins hard que le Groupe F, par exemple : Argentine Nigeria et Islande La veille de France signe pour deux ans à Leeds (D2 anglaise). Quel rapport avec la chance à DD ? Aucun.Face à l’ Australie , Sidibé et Mendy ne sont toujours pas à 100%. Ben, c’est tout réfléchi, alors ! Pas de prises de tête : ce sera Pavard à droite et Hernández à gauche. Et ça va tenir jusqu’au bout !L’ Australie pousse alors que le score est toujours de 0-0. Sur un coup franc australien, Hugo sauve les Bleus d’une claquette à ras de terre en sortant une balle déviée involontairement par Tolisso. On ne le sait pas encore mais pour la première fois en compétition officielle, Hugo Lloris va être décisif à TOUS les matchs !Les Bleus pataugent face aux Socceroos (0-0) mais récoltent grâce à la vidéo un péno pour une faute pas si évidente de l’Australien Joshua Ridson sur Griezmann. Grizou marque (1-0)…Les Bleus pataugent face auxà la 80(1-1). Mais une frappe contrée de Pogba fait but à la 81contre l’ Australie (victoire 2-1). Même la Fifa attribuera le but à Behich !Pour garder leurs chances pour les huitièmes, les Péruviens sont condamnés à faire un résultat contre les Bleus. Très durs à manœuvrer d’habitude, ils vont donc devoir jouer l’offensive contre la France et forcément se découvrir. DD n’a qu’à attendre de placer des contres et gérer…Immense perf des Bleus et gros match de Giroud (un but et une passe décisive). Si la France peut battre les redoutables jeunots moscovites, alors elle peut battre tout le monde !Face au Pérou , les Bleus mènent 1-0 après la pause mais reculent. Une frappe monstrueuse du Péruvien Aquino déglingue la barre transversale de Lloris sans faire «» (50). Ouf !Donc qualif en 8èmes ! DD pourra aligner les coiffeurs contre le Danemark pour reposer les cadres ! Ce match atroce (0-0) offrira quand même la première place aux Bleus !DD est aussitôt innocenté grâce à un alibi en béton. Les enquêteurs savent parfaitement que Deschamps a totalement renié l’école du beau jeu à la Nantaise depuis l’ ASM en 2004…En survête bleu, Didier des champs, éleveur de poulets en liberté, est sur tous les murs de France . Effet mécanique : la côte de sympathie du vrai Didier grimpe en flèche…En huitièmes, la France jouera une Argentine à deux balles avec une défense en bois. Même Maradona en tribune pique la vedette à Messi, cigare au bec !Premier favori à gicler, l’ Allemagne championne du monde en titre se fait éjecter par la Corée du Sud en poule (2-0). Toujours ça de pris ! Le tableau s’éclaircit. Argentine (4-3) en huitièmes. Le but incroyable de Pavard lors du ? DD le confesse en personne : «» C’est lui qui le dit !Face au Bleus, le sélectionneur argentin avait décidé de se passer tout au long du match de Lo Celso au milieu et de Dybala et Higuain en attaque. Gracias Jorge Nouveau gros morceau qui gicle : le Portugal , champion d’Europe en titre, se fait éjecter par l’ Uruguay (2-1). Toujours ça de pris ! Le plateau s’éclaircit.Héros de laet auteur d’un fabuleux doublé face aux Portugais, Edinson Cavani s’est blessé et sera forfait face aux Bleus en quarts. La nouvelle accable DD, effondré de tristesse (rires)…Encore un favori qui tombe : l’ Espagne se fait éjecter par la Russie aux tirs au but. Toujours ça de pris ! L'horizon s’éclaircit.L’amitié, ça compte. Censé remplacer Cavani, Stuani fout une paix royale à la paire Varane-Umtiti. Bentancour fait une faute grossière sur Tolisso pour offrir un coup franc à Grizou qui centre sur la tête de Varane (1-0). Muslera marquera pour la France sur une passe décisive du même Antoine (2-0).En accédant aux demies, DD a atteint l’objectif fixé par Noël Fédé. Ses probables successeurs attendront. Didier sera là jusqu’en 2020. Au moins !Le méga favori rentre à la maison : le Brésil se fait éjecter par la Belgique en quarts (2-1). Toujours ça de pris ! C'est possible que le plateau soit encore plus dégagé ?Pour son deuxième jaune du tournoi face au Brésil Thomas Meunier , essentiel dans le couloir droit, sera forfait contre la France . La nouvelle accable DD, effondré de tristesse (rires)…Umtiti marque l’unique but de la victoire face aux Belges (1-0) et envoie la France en finale. Après Varane face à l’ Uruguay , encore un défenseur qui marque. Comme France 98 et les buts de Blanc et de Thuram (doublé). Giroud suit les traces de Guivarc’h : zéro but. Et tout ça sous les yeux de Thierry Henry La chaaaance !Et de trois ! Après le Danemark et la Russie qu’ils ont éliminés aux tirs au but, les Croates s’esquintent à nouveau en éjectant les Anglais en prolongation. Avec un jour de récupération en moins, la Croatie souffrira forcément en finale. La nouvelle accable DD, effondré de tristesse (rires)…Francis vole au secours de la Victoire en chantant à la gloire des Bleus avec sa guitare bleu-blanc-rouge . Que serait DD sans Francis ?Signé Grizou : «» Il parait que Souley Diawara répétait toujours cette même phrase avant quand l’OM de DD est devenu champion de France Il n’y avait jamais eu de CSC dans une finale de Coupe du monde. Face aux Bleus, L’attaquant de la Juve a remis les pendules à l’heure en trompant Subašić. Bravo Super Mario ! Merci.Franchement, y’a péno sur la main de Perišić ?