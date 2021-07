« Les excuses de Griezmann et Dembélé ne sont pas sincères »

Déjà vue plus d’un million de fois sur les réseaux sociaux, la vidéo d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé se moquant d’employés asiatiques a suscité une vive indignation. Et les excuses des deux joueurs ne semblent pas de nature à calmer la polémique, comme nous l'explique Flora Maïno, vice-présidente de l'Association des Jeunes Chinois de France, qui avait participé à populariser le mouvement « Stop Asian Hate » venu des États-Unis en France.



ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul ????????? (@duatleti) July 1, 2021

« J’ai ressenti une grande hypocrisie face à leurs communiqués. Si c’était pour s’excuser de cette manière, autant ne pas le faire... »

(Le passage dénoncé par Flora Maïno se situe à 4'44 dans la video)

Selon vous, on peut clairement parler de racisme ?

« Le véritable problème provient de l’éducation et d’un certain savoir-être de la part de ces joueurs »

Propos recueillis par Pierre Maturana

Cette vidéo a beaucoup tourné en interne, dans nos groupes Whatsapp de collectifs et d’associations de lutte contre le racisme anti-asiatique. La vidéo, qui provenait de Twitter, a forcément beaucoup circulé ce week-end dans nos groupes. Pour ma part, j’ai ressenti de la tristesse et de la lassitude liée à un comportement puéril. D’autres membres de notre association et d’autres collectifs ressentaient surtout de la colère et de l’indignation. Je dirais qu’on a reçu environ une dizaine de mails de plaintes sur notre adresse e-mail et une cinquantaine de messages privés sur les réseaux sociaux. Mais c’est sans compter les discussions animées dans nos groupes privés de militants.La vidéo volée de Dembélé montre son immaturité et le caractère complaisant de Griezmann n’aide pas... Cette vidéo relève plus de la bêtise qu’autre chose, mais elle a fait ressurgir toute une série d’événements qui ont montré que cette bêtise avait une racine plus profonde dans le milieu du football professionnel français, à savoir la banalisation de comportements discriminants et offensants à l’égard de certaines communautés, sous couvert d’humour. On nous avait déjà fait remonter une ancienne vidéo de 2019 du Tour du FC Barcelone au Japon, dans laquelle Griezmann imite de façon offensante la langue japonaise. Ce sont ces événements qui ont été le plus blessants pour moi et pour d’autres Asiatiques : le fait de normaliser ce genre de comportement irrespectueux et offensant à l’égard d’une communauté, ainsi qu’un sentiment d’impunité pour des stars du foot au-dessus de tout, nous étaient insupportables.Tout dépend des faits. Le racisme est graduel. Pour la vidéo volée, c’est clairement un problème d’éducation et de savoir-être de la part de ces joueurs professionnels. Dans cette vidéo, leur comportement montre plus de l’immaturité que du racisme à proprement parler. Toutefois, ils ont une responsabilité en tant que stars du foot. Ce sont des modèles pour les jeunes qui vont chercher à les imiter et à reproduire leurs comportements. Les jeunes enfants asiatiques qui subissent déjà les moqueries de leurs camarades à l’école seront encore les victimes fréquentes de ces comportements. À terme, cela entraînera une banalisation de ce genre de comportements discriminants et blessants à l’égard de la communauté asiatique, jusqu’à mener à du racisme systémique. Mais, par exemple, pour ce qui est de la vidéo du Japan Tour du FC Barcelona, c’est clairement du racisme, qu’il soit voulu ou non. Le racisme n'est pas qu'une idéologie postulant d’une hiérarchie des races. II désigne aussi une attitude d'hostilité, allant du mépris à la haine, à l'égard d'un groupe humain défini sur la base d'une identité raciale ou ethnique. Dans les faits, Griezmann, en singeant l’accent japonais, a clairement méprisé les Japonais en leur manquant de respect.Oui, c’est sûr que ce n'était clairement pas leur but. Encore une fois, le véritable problème provient de l’éducation et d’un certain savoir-être de la part de ces joueurs. Ils ne sont plus des adolescents ordinaires. Ils ont des responsabilités en tant que stars du foot. Ils sont des modèles pour beaucoup de jeunes et, par conséquent, ils ont un devoir d’intégrité et d’honnêteté.J’ai ressenti une grande fausseté et une hypocrisie face à leurs communiqués sur les réseaux sociaux. Si c’était pour s’excuser de cette manière, autant ne pas le faire... Ces excuses sont clairement insuffisantes car elles n’ont pas été honnêtes. Il aurait fallu qu’ils s’excusent, face caméra, en conférence de presse, et qu’ils discutent avec des associations et collectifs de lutte contre le racisme anti-asiatique. Ce n’est que de cette manière qu’ils réaliseront la portée de leurs actes et qu’ils seront responsabilisés. À défaut, nous aimerions que les instances footballistiques (FIFA, FFF, UEFA...) régulent et sanctionnent plus souvent ce genre de comportements inappropriés commis par les joueurs. Ils le font déjà sur le terrain, pourquoi ne pas le faire hors du terrain, notamment lorsqu'il s’agit du cadre professionnel par exemple en déplacement ou pour la promotion de l’équipe, etc. Nous demandons à ces instances de régulation de s’impliquer davantage et de sanctionner plus sévèrement ce genre de comportements offensants à l’égard d’une communauté, qu’elle soit asiatique ou non. Ces sanctions pourraient aller d’excuses en présence d’acteurs concernés à des amendes dont les sommes iraient à des associations de lutte contre le racisme. On pourrait aussi imaginer des actions de prévention pédagogique avec des acteurs associatifs. Ce n’est qu’avec ce genre de sanctions et des programmes d’éducation que l’on arrivera à faire changer les mentalités.Je ne peux pas savoir ce qui est vrai ou faux... J’ai également entendu cette rumeur et il se peut que ce soit effectivement le cas pour ne pas perdre le sponsor, surtout lorsque l’on voit la communication faite par Griezmann et Dembélé pour répondre à la polémique. Leurs piètres excuses n’étaient pas sincères et intéressées.Oui, clairement. On a du mal à croire en la sincérité de son engagement pour la défense de certaines communautés, quand il semble aussi peu en respecter d’autres. De nombreux commentaires de la part de japonais sur Twitter ont été faits à la suite des excuses de Griezmann. Dans environ 90% des cas, Griezmann n'est plus le bienvenu au Japon.