Les États-Unis, principal pays exportateur dans le football féminin

Selon le dernier rapport de l’Observatoire du football CIES sur les ligues féminines publié ce mercredi, les Américaines sont les plus nombreuses à s’exporter à l'étranger. Avec 82 expatriées dans les dix ligues majeures observées, les États-Unis devancent la Suède et le Canada. En matière de minutes jouées, la plupart des équipes les plus compétitives alignent en priorité des joueuses étrangères. Champion d’Europe en titre, l'Olympique lyonnais ne déroge pas à la règle, avec près de la moitié (47,1%) des minutes jouées par des étrangères. Tout le contraire du FC Barcelone, finaliste de C1, qui affiche un pourcentage bien inférieur (25,1%).Après de fortes hausses constatées entre 2017 et 2021, l’âge moyen des joueuses sur le terrain est resté stable., conclut le CIES.Vivement que la D1 Arkema ne soit plus qu’un éternel bras de fer entre l'OL et le PSG.