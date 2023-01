Les étapes du cortège funèbre de Pelé dévoilées

AL

On en sait plus sur les détails du cortège funèbre qui accompagnera Pelé vers sa dernière demeure, et sera diffusé dans le monde entier. Les 100 kilomètres qui séparent l'hôpital Albert Einstein de São Paulo (lieu du décès) et le stade Vila Belmiro de Santos seront parcourus tôt ce lundi par le cercueil du « Rei » . Des milliers de Brésiliens sont attendus le long de la route. Une fois arrivé à Santos, le convoi passera devant la maison de sa mère. Centenaire et malade, cette dernière n'était pas encore au courant du décès de son fils d'après les dires de la famille. Vers 10 heures, le cercueil de Pelé sera déposé au centre du stade de Santos, où les badauds et les passionnés pourront se succéder durant 24 heures pour lui rendre un dernier hommage. Gianni Infantino et Lula, réélu à la tête du Brésil fin octobre, seront deux des invités de marque. Mardi, les funérailles de la légende brésilienne auront lieu au Memorial Necropole Eucumênica, le cimetière vertical le plus haut du monde (14 étages, 14 000 cryptes et qui comporte aussi un musée dédié aux voitures).