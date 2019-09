Les équipes de Guardiola sont les seules à avoir dépassé 900 passes dans un match

PASS MAP: This is incredible. Philipp Lahm completed 134/134 passes (100%) against Hertha tonight. WORLD. CLASS. pic.twitter.com/a6QjTBEmTP — Squawka Football (@Squawka) March 25, 2014

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour tenter de répondre à l'un de ses lecteurs, les'est procuré via Opta le classement des équipes ayant réussi le plus grand nombre de passes au cours d'un seul match de football comptant pour les cinq grands championnats et la Ligue des champions depuis la saison 2006-2007.Sans surprise, les formations de Pep Guardiola trustent le haut du tableau. C'est simple, les quatre équipes à avoir dépassé la barre des 900 passes dans un même match étaient toutes entraînées par le technicien catalan. Son Bayern version 2013-2014 est sacré roi de la passe avec un total hallucinant de 1033 unités lors d'une rencontre face au Hertha Berlin (3-1, le 25 mars 2014), une partie durant laquelle Philipp Lahm avait réussi 134 passes. Le Barça (en 2011 contre Levante, 1-1) et Manchester City (en 2018 contre Bâle, défaite 2-1) complètent le podium.Dominer n'est pas gagner, comme dit l'adage.