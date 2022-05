Les enjeux de la dernière journée de championnat en Europe

Les dernières journées en Europe sont souvent synonymes d'enjeux en tous genres. De la lutte pour le titre à celle du maintien, en passant par les places continentales, tour d'horizon des quelques scénarios attendus.

Les têtes couronnées

La course à l'Europe

I will survive

Par Adel Bentaha

Le premier duel haletant de cette fin de saison se déroule, évidemment, en Angleterre. Liverpool, que l'on pensait distancé après son nul à Tottenham (1-1) , a en effet refait son retard sur Manchester City, tenu à son tour en échec, par West Ham cette fois (2-2) . Séparées d'une unité (90 pour, 89 pour les), les deux formations vont donc s'offrir un ultime sprint à distance ce dimanche (17 heures) : Liverpool accueille Wolverhampton, et attendra que City trébuche devant Aston Villa. Desemmenés par les anciensSteven Gerard et Philippe Coutinho, comme un symbole.L'autre scénario terrible du week-end prendra place en Italie, où l'AC Milan et l'Inter se tirent la bourre depuis le coup d'envoi de la Serie A. Les rivaux milanais sont aujourd'hui distants de deux points : 83 côté, 81 côté. Unà vivre à distance donc, dimanche à 18 heures et pour lequel la Sampdoria (face à l'Inter) et Sassuolo (face à Milan) feront office d'arbitre.Belgrade en rouge ou en noir ? En Serbie, la lutte pour le titre fait effectivement rage entre l'Étoile rouge et le Partizan, à une journée de la fin. En ballotage favorable avec ses 97 points, ladevra impérativement s'imposer face à Voždovac pour empocher le pactole, au risque de voir les(95 unités) lui passer devant en cas de succès contre le Radnički Niš. Pas une mince à faire pour les deux géants, puisque Voždovac et Radnički se battent eux-mêmes pour un ultime ticket européen. En résumé : de la bagarre un peu partout. Rendez-vous samedi, à 18h30.Un trophée pour Ali Ahamada. Débarqué à l'UE Santa Coloma d'Andorre, au mois de mars dernier, l'international comorien est de retour aux affaires. À tel point que son équipe se retrouve désormais à lutter pour le sacre national. Distancé de trois points par le leader, l'Inter d'Escaldes, l'UE doit en effet s'imposer lors de l'ultime journée face à l'Atlètic Escaldes et espérer une défaite de son rival à Sant Julià. Une égalité de points, qui permettrait ainsi à Santa Coloma de glaner le titre, la différence de but particulière prévalant sur la Principauté. Il s'agirait alors du premier titre de l'histoire deset de la première ligne au palmarès d'Ahamada.Le « championnat du siècle » s'apprête à fermer ses portes. Mais avant, il faut distribuer les places pour l'Europe. Monaco, Marseille, Rennes, Nice, Strasbourg et Lens : six équipes pour quatre sièges. Deuxième et mieux placée, l'ASM n'aura en effet qu'à s'imposer à Lens pour rallier la Ligue des champions. L'OM, poursuivant des Monégasques mais qui ne maîtrise plus son destin, devra de son côté réaliser un meilleur résultat que son concurrent face à Strasbourg. Le Racing néanmoins prêt à scalper les Phocéens afin de détrôner Rennes (en déplacement à Lille) de la quatrième place synonyme de Ligue Europa. Des Rennais à même de se qualifier en C1 s'ils font mieux que Monaco et Marseille réunis. Enfin, et à condition de victoire, l'OGCN (sixième) et le RCL (septième), resteront à l'affût d'un faux pas breton ou alsacien afin de gratter leur tour sur le continent.À Londres, lea retrouvé des couleurs. Pour la Ligue des champions, Tottenham, quatrième, a pris de l'avance (deux points plus précisément) sur Arsenal. Un nul suffira ainsi aux, en déplacement chez la lanterne rouge Norwich, pour se qualifier. Eux qui disposent d'une meilleure différence de but que les, qui accueillent Everton (+15). Un peu plus bas, Manchester United et West Ham s'arrachent la C3. En pôle, les Mancuniens, sixièmes (58 points), devront cependant s'imposer sur la pelouse de Crystal Palace. Une défaite ou un nul, permettrait aux, se rendant à Brighton, d'en profiter.La Roma, la Fiorentina et l'Atalanta se disputent également le Vieux Continent. Respectivement sixièmes et septièmes,etsont pour le moment reversés en Ligue Europa et Ligue Europa Conference. Derrière, laattend, un point derrière Rome, deux derrière Florence. Une défaite ce dimanche, éliminerait l'une des trois équipes de ce mini-tournoi.D'une demi-finale de Ligue des champions à plus rien : voilà ce qui pourrait attendre Villarreal. Largué en championnat, les'accroche effectivement à une maigre place en Ligue Europa Conference. Un ticket précieux, qui pourrait s'envoler si les Jaunes s'inclinent face au Barça et que l'Athletic, son poursuivant, prenait au minimum un point à Séville.Avec Bordeaux (quasi) officiellement relégué et le FC Lorient assuré de rester en Ligue 1, il ne reste qu'une triste place de barragiste à distribuer pour Saint-Étienne ou Metz. À égalité de points (31), les deux formations lutteront ainsi en distanciel. Les Messins tenteront de conserver cette option en se rendant à Paris, défier un PSG en roue libre, tandis que les Stéphanois joueront leur va-tout à Nantes, également en vacances. Malgré leur six buts d'avance, les Grenats tâcheront donc de ne pas perdre mais espéreront surtout un succès des Canaris. Sochaux et l'AJ Auxerre patientent Everton maintenu , Leeds et Burnley sont seuls. Classées respectivement en dix-sept et dix-huitième position, les deux formations sont en apnée. La défaite de l'une combinée à une victoire de l'autre entérinerait en effet la saison. Lesvoyagent à Brentford, lesreçoivent Newcastle : faites vos jeux.L'opposition Salernitana-Cagliari fait des émules. Deux équipes tiraillées par deux points (31 pour Salerne, 29 pour les Sardes) et qui, étant à égalité dans les confrontations directes (1-1 sur leur deux matchs), doivent impérativement s'imposer. La Salernitana accueille l'Udinese, Cagliari va à Venise, déjà relégué. À qui l'avantage ?L'Espagne perdra un lieu de vacances. Grenade (37 points), Majorque et Cadix (36 points chacune) sont en effet les dernières formation attendues dans le wagon de la Segunda. Et comme en Angleterre, malheur au vaincu. Le menu du week-end : Granada-Espanyol, Osasuna-Mallorca et Alavés-Cádiz.