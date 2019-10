Les enfants de l'IPTV

IPTV, mode d’emploi

« Concernant le prix, l’IPTV est imbattable »

Le tournant RMC Sport

Du streaming à l’IPTV illégale

La chasse aux pirates

La guerre est déclarée

Vers un « Spotify du sport » ?

Par Adrien Candau et Clément Gavard

Tous propos recueillis par AC et CG





C'est mi-septembre dernier qu'elle a définitivement crevé l'écran sur le plan médiatique. Auparavant, l'IPTV (Internet Protocol Television) existait en France dans une sorte de murmure contenu, mais prompt à s'étendre dans l'ombre. Puis, soudain, les médias hexagonaux ont commencé à relayer l'ampleur du phénomène. Le parquet de Naples venait alors d'annoncer qu'il avait démantelé un vaste réseau d'IPTV illégale, une technologie de piratage permettant de capter et de re-diffuser pour des sommes modiques les contenus diffusés par les chaînes payantes. Bilan ? 23 arrestations, la clôture d'un chiffre d'affaires estimé à 60 millions d'euros et la fin d'Xtream Codes, la plateforme en question d'IPTV détournée illégalement. Un service qui aurait convaincu pas moins de cinq millions de consommateurs italiens. Ce que proposait Xtream Codes ? Le bonheur télévisuel, pour pas grand-chose ou presque. Soit, pour 12 euros par mois, l'accès à plusieurs bouquets de programmes payants, notamment Netflix, mais aussi Sky et DAZN, les détenteurs des droits de diffusion de la Serie A sur la période 2018-2021. Aussi illégal que tentant, pour tout consommateur de la chose footballistique. L'occasion de décortiquer les tenants et les aboutissants d'une technologie qui pourrait bien secouer quelques cages dans le monde impitoyable des droits TV du football.Pour les non-initiés à la chose, une explication s'impose. La question se pose d’ailleurs de plus en plus à la machine à café comme sur les réseaux sociaux : mais fichtre, comment ça marche l’IPTV ? Il y a d’abord le travail de l’ombre, celui des fameux pirates télévisuels, qui sont à l’origine de ce tour de magie. Alain Durand, président de Content Armor, un éditeur spécialisé dans le tatouage numérique de contenus audiovisuels, une technologie de traçage informatique des diffuseurs illégaux de flux IPTV, présente la technique : «(High-bandwidth Digital Content Protection).Le point de départ d’un business alléchant, aussi bien pour les revendeurs que les utilisateurs. Pour ces derniers, deux manières d’accéder au Graal. La première : acheter un code d’activation (sous la forme d’un abonnement annuel, bisannuel ou même à vie) à rentrer dans une application installée sur un smartphone, un ordinateur, une télé ou un simple boîtier, pour pouvoir profiter sereinement d’une ribambelle de chaînes pour une somme dérisoire. La seconde consiste à passer par une playlist M3U, c’est-à-dire une liste de liens téléchargée sur un site, que les utilisateurs peuvent copier-coller dans un lecteur multimédia type VLC pour se régaler. Un véritable casse-tête pour les novices ? Pas vraiment, d’après de nombreux utilisateurs comblés par la facilité d’installation et la qualité du service. «, confirme Arnaud, adepte de l’IPTV depuis plusieurs mois.» De quoi appâter à peu près n’importe quel grand consommateur de foot sur petit écran.De fait, l’IPTV est passée en quelques mois d’une pratique illégale assez obscure à un phénomène de plus en plus répandu chez les footeux. Une possibilité pour eux de trouver une alternative à la multiplication des diffuseurs TV et, par conséquent, au cumul des abonnements. «, se réjouit un utilisateur qui préfère rester anonyme.» Un constat partagé par de nombreux utilisateurs, dans l’impossibilité financière d’être abonné à la fois au groupe Canal, à beIN Sports, à Eurosport et RMC Sport. À l’image de Thomas, chacun d’entre eux a eu sa raison propre de franchir le pas : «Mais, pour beaucoup, le tournant correspond surtout à l’émergence de RMC Sport, détenteur des droits de la Ligue des champions et de la Ligue Europa depuis plus d’un an. Le bon moment pour l’IPTV de pointer le bout de son nez et tirer d'affaire ceux qui désirent retrouver un peu de confort en visionnant un match, plutôt que de se creuser le ciboulot pour dénicher le streaming idyllique. «, déroule Arnaud.» Résultat, la demande a grandi et l’offre illégale avec elle. Le job des revendeurs ? Dealer des codes d’activation ou des boîtiers, tout en accompagnant les acheteurs dans la découverte du monde merveilleux des flux IPTV. «, confie l’un d’entre eux.» Une façon pour lui d’essayer de se forger une clientèle et une réputation, au milieu d’une concurrence sauvage, minée par de nombreuses arnaques : «Évidemment, face à la montée du phénomène, les ligues et les diffuseurs ne restent pas les bras croisés. Si la justice italienne, à l'image de la fermeture d'Xtream Codes, a mis les mains dans le cambouis, son homologue espagnole travaille aussi de concert avec la Liga, qui avait réussi à obtenir la fermeture de 20 plateformes IPTV en 2017. Une réponse légale à la hauteur des problématiques soulevées par les pirates : «» , explique Alain Durand, le président de Content Armor, une société qui développe une technologie de traçage informatique des diffuseurs illégaux de flux IPTV. «, poursuit Frédéric Delacroix, le délégué général de l'ALPA (l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle).» En France, la réponse à l'IPTV illégale reste plus graduée, l'ampleur du phénomène restant encore relativement restreinte : «, reprend Delacroix.Il faut néanmoins s'attendre à une contre-attaque technologique des ayants droit comme des chaînes TV, dont le gagne-pain risque d'être plus vivement menacé si l'IPTV illégale élargit son audience sur le territoire français. L'entreprise d'Alain Durand, par exemple, est spécialisée dans le: «» La suite du schmilblick ? Peut-être l'essor de la technologieà grande échelle. «Le début d'une guerre des tranchées numériques entres les pirates et les consommateurs d'un côté, les ligues et chaînes TV d'un autre ? Ce qui est certain, c'est que l'offre télévisuelle pour le football n'a jamais été aussi éclatée, notamment en France : alors que Mediapro a acquis les droits de la Ligue 1, la Premier League, la C1 et la C3 restent sous le pavillon de RMC Sport, tandis que la Bundesliga, la Serie A et la Liga sont la chasse gardée de beIN Sports. «, estime l'ancien directeur des programmes de Canal+ Belgique Pierre Maes, notamment auteur du» Une fracture semble s'être en effet creusée entre les fans de football lassés d'empiler les abonnements et les factures qui vont avec, et des chaînes qui s'arrachent par morceaux des droits TV à la tendance inflationniste, dont le montant croissant régale les plus grandes ligues continentales.Si l'IPTV illégale élargit son audience en France, tout ce beau monde devra pourtant bien trouver un terrain d’entente, pour que l'économie du football professionnel, largement dépendante des droits TV, ne se casse pas la tronche en chemin : «reprend Pierre Maes., user friendly,» Difficile, dès lors, de savoir où tout cela va finir, alors que les politiques répressives à l’encontre de l’IPTV doivent encore faire leurs preuves sur le long terme. «, conclut Pierre Maes.» Peut-être un signe supplémentaire que l'IPTV est définitivement appelée à devenir, dans un futur pas si lointain, le perturbateur numéro un d'un paysage média instable.