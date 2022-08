Les Endoumois de Bordeaux : deux minots aux Girondins

À l'été 1992, Rolland Courbis débarque à Bordeaux avec deux joueurs de l'US Endoume totalement inconnus du grand public, sur une idée d'Alain Afflelou. Une expérience dont Christophe Vecchioni et Michel Flos, 23 et 28 ans au moment des faits, se souviendront longtemps. Au contraire de beaucoup de supporters des Girondins.

Une idée d'Alain Afflelou

Caviar offert à Zidane et but face à Nantes pour Vecchioni

« Je n'aurais jamais dû partir de Bordeaux »

Par Mathias Edwards

Tous propos recueillis par ME.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'intersaison bordelaise est mouvementée, à l'aube de la saison 1992-1993. Le club qui a troqué le marine pour un rouge bordeaux fête sa remontée en première division en changeant presque tout. Alain Afflelou, alors à la tête du navire, décide de remplacer le valeureux Gernot Rohr par Rolland Courbis pour mener ses troupes. Côté joueurs, en plus de valeurs sûrs de France - Croci, Lucas, Guérit, Daniel – le lunetier fait venir le prometteur Zidane, les Brésiliens Valdeïr et Marcio Santos, ainsi que deux footballeurs venus du monde amateur auxquels pas grand monde ne prête attention : Christophe Vecchioni et Michel Flos, recrutés à l'US Endoume, un club de quartier de Marseille qui évolue alors en troisième division. Et que Courbis avait entraîné la saison précédente.L'instinct laisse naturellement penser que la venue à Bordeaux de deux novices à ce niveau doit tout à Rolland Courbis, leur entraîneur à Endoume, Marseillais comme eux. Et qui est particulièrement proche de la famille Vecchioni, comme il le confie :. Mais à l'écouter, le recrutement du latéral gauche qui a alors 23 ans, ainsi que celui de Michel Flos, milieu de 28 ans, ne sont pas de son fait. C'est Afflelou lui-même qui aurait eu l'idée.Voilà tout simplement comment deux minots marseillais vont se voir offrir une chance en D1, et partager le même vestiaire que quatre futurs champions du monde.Aujourd'hui agent de joueurs, Christophe Vecchioni se souvient qu'à l'époque, il avait été courtisé par plusieurs club de l'élite, à la suite de deux bonnes saison à Endoume qui ont vu le club marseillais manquer la montée en D2 de très peu. L'international cadet et junior formé à Nice choisit finalement Bordeaux. Doublure du Basque, c'est exactement le rôle pour lequel les Girondins l'ont engagé. Le Marseillais profitera des quelques miettes que le capitaine bordelais lui laissera avec grand plaisir. Lors de sa première saison en Gironde, il dispute onze rencontres, dont deux en tant que titulaire. Lors de sa première face à Sochaux, il offre même une passe décisive sur coup franc à Zidane. Il avoue aujourd'hui que cela reste le meilleur souvenir de sa carrière, avec son unique but en D1 :, souffle l'homme dans un grand sourire.. Michel Flos aura moins de chance, comme l'explique Courbis :. Celui qui était encore recruteur pour l'OM il y a un an, ne disputera que 34 petites minutes de jeu en une seule apparition, et quittera Bordeaux pour Istres en fin de saison.Christophe Vecchioni restera une saison de plus. Hélas, lors du Trophée Gamper disputé à Barcelone lors de l'intersaison 1993-1994 – dans le cadre du transfert de Richard Witschge – il se blesse gravement. Une rotule dans le sac qui l'écarte des terrains durant huit mois. Après une saison blanche, il décide de suivre Rolland Courbis à Toulouse, en D2, où il est inclus dans la transaction avec Anthony Bancarel, qui fait le chemin inverse., regrette-t-il aujourd'hui.Qui sait, peut-être que lorsqu'il remonteront en L1, les Girondins iront chercher deux inconnus en National 1 ?