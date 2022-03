Équateur : Les employés de l'hôtel de l'Argentine licenciés en cas de photo avec Messi ?

AEC

L’arrivée du Messi pourrait se transformer en cauchemar.La délégation argentine est arrivée à Guayaquil, pour affronter l'Équateur ce mardi pour son dernier match des éliminatoires à la Coupe du monde 2022. L'équipe est logée à l'hôtel cinq étoiles « Oro Verde » , et l’entreprise aurait pris une décision radicale selon le média argentin Olé : tous les employés de l'hôtel ont été informés qu'ils ne seraient pas autorisés à demander des photos des joueurs de l'équipe de Lionel Scaloni, et surtout à Leo Messi. Toute personne qui le fait sera renvoyée sur le champs si l'on en croit le média. Et ceci afin de ne pas gêner les joueurs.Toujours pour des raisons de sécurité, la police a fermé l'Avenida del Ejército - qui mène à l'hôtel et les rues aux alentours. De cette façon, ils s'assurent qu'aucun fan ne s'approche à pied des portes de l'Oro Verde. À l'aéroport Mariscal Sucre, plus de 100 fans attendaient l'équipe nationale, certains portant les maillots de Leo. Et ce, même s'ils savaient qu'ils ne pourraient pas avoir de contact avec les joueurs. Un bus a pris les joueurs et les a fait sortir de l'aéroport par la base de l'armée de l'air équatorienne, dont la sortie est différente de celle des passagers habituels.