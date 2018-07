Les embarrassantes dépenses du Sporting

AS

Quand y'en a plus, y'en a encore.Les oiseaux de mauvais augure n’ont pas fini de planer autour du siège du Sporting Portugal. Et c’est le quotidien national Correio da Manhã qui confirme à nouveau la tendance : les caisses du club ont connu un coup dur récemment. La cause ? La direction aurait décidé, chaque saison, de dépenser près d’un demi-million d’euros dans des entreprises spécialisées en réseaux sociaux, élaborations d’agents numériques et de faux comptes de réseaux sociaux.Le but était clairement dessiné. Tenter d’inverser l’humeur de l’opinion publique à l’encontre du club. Une manipulation digitale pour renforcer la ferveur des supporters, ainsi que pour, dans une certaine mesure, parfaire l’image du club. Une forme de communication selon le canard «[ex-président du club]Ceci fait suite aux départs en flèche des joueurs, aux entraîneurs qui dégagent aussi vite qu’ils sont venus et à un président qui doit s’incliner et partir à son tour.Des génies.