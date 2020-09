Dubois Bros. Company

« Au début, j’ai pris un chemin différent par rapport aux gars. Mais aujourd’hui, on se rend compte qu’on vit à peu près les mêmes choses. »

Un footeux au milieu des cultureux

Camping, Liban et confinement

« Je ne voulais pas qu’il devienne un connard »

Par Mathieu Rollinger





. C’est de cette manière que Jean-Pierre Dubois aime présenterses trois fils qui, quoi qu’il en soit,, justifie ce paysagiste de 52 ans.Et ces regards sont d’autant plus insistants quand c’est Léo Dubois, cinq sélections en équipe de France au compteur, qui l’accompagne à la déchetterie pour décharger sa remorque :Depuis plusieurs années, les rôles sont savamment distribués dans cette famille. Il y a d’abord Quentin, 29 ans. Lui a voulu très tôt créer ses propres films d’animation pour, comme ça a pu être son cas devant les Disney et Pixar. Après trois ans d’études à Paris et cinq à Arles dans des écoles d’animation, son projet a pris de l’ampleur quand, en octobre 2018, il remporte l’Oscar étudiant dans la catégorie du meilleur court-métrage animé avec, réalisé avec quatre camarades de promo et déjà récompensé dans plusieurs festivals., se félicite-t-il.Ce coup de projecteur lui ouvre quelques portes en Amérique., liste Quentin.Cette, Hugo, 21 ans, la suit avec de grands yeux, même si lui aspire à être devant la caméra. Terminant sa formation de comédien au Cours Florent à Paris, cela fait depuis ses 9 ans qu’il s’affirme sur des planches, bien qu’occupé en ce moment à écrire une web-série., lâche-t-il, sans pression. Mais pourtant, la tête de gondole de la fratrie est intercalée entre ces deux artistes, quitte à prendre un peu plus la lumière qu'eux. Et celui-ci évolue dans un univers complètement différent : le football.Chez les Dubois, entre Quentin, Léo auet Hugo, chacun a son menu préféré : pendant que le grand et le petit se gavent de films, Léo, lui, bouffe du ballon. Un régime spécifique qui ne l’empêche pas de partager un petit intérêt pour la chose culturelle., assume le défenseur lyonnais.Breaking BadLa réussite, c’est bien là que se trouve le principal lien familial., assure Quentin., continue le footballeur.Surtout, ils ont été façonnés dans le même moule : d’un côté, il y a le père fondu de foot, de l’autre, la mère passionnée de théâtre et de littérature., convient Jean-Pierre. Un équilibre qui permet à chacun d’y trouver son compte, comme les dimanches soir. Puisque le domicile est équipé de deux téléviseurs, Quentin et Léo ont tout le loisir de regarder le foot sur Canal avec papa, quand Hugo privilégie les films en prime time avec maman.Autre point d'accroche : les garçons ont tous joué au football, tous licenciés au club de Segré et tous vainqueurs un jour ou l'autre d’une Coupe d’Anjou dans les équipes jeunes. Ce virus, c’est le paternel qui l’a introduit, lui qui évoluait en son temps en championnat de district., balaye celui qui possède tout de même ses diplômes d'entraîneur. Pour ce qui est de ses fistons, tous ont aussi fini par occuper le poste de latéral droit., concède aujourd’hui Léo, même s’il a commencé à étaler son talent en tant que meneur de jeu. Pour le cadet, tout s’est décidé très tôt., jure Jean-Pierre, qui a raccroché les crampons à 26 ans, à la naissance de Léo.Un don qui l’a poussé dès l’âge de 13 ans à prendre ses distances avec le reste de sa bande et à rejoindre le centre de formation du FC Nantes., jure le papa, qui s’est beaucoup impliqué à partir de ce moment-là."football"Même si, finalement, tout est allé très vite.Si d’après Jean-Pierre, ce départa été, il était malgré tout inéluctable., relativise Quentin.Ainsi s'évapore l’innocence de l’enfance, d’un claquement de doigts, et les parties de foot dans le jardin se raréfient. Restent ces vacances en Bretagne, ces semaines dans un camping de Lampaul-Ploudalmézeau, pour rattraper le temps perdu entre parties de beach-volley et sorties en bateau gonflable. Aujourd’hui, alors que Léo Dubois passe ses étés entre stage de préparation, rassemblement en équipe de France oude Ligue des champions, son cercle le plus proche a appris à faire avec son absence. En juin 2019, la famille assiste à la Beaujoire à la toute première sélection de Léo et met le cap quelques jours plus tard vers le Liban, sans lui., regrette-t-il.Plus qu'un voyage, c'est un pèlerinage, puisqu'il s’agit du pays dans lequel est né son père, avant de le quitter à l'âge de 13 mois et d’être recueilli et adopté par une famille française., explique celui-ci.(biologiques)Pour Léo Dubois, cela va même au-delà :À un point tel qu'il soutient depuis 2019 l’association Les Amis du Liban, et encore plus activement à la suite des explosions en plein cœur de Beyrouth., explique-t-il.Une implication qui rend forcément fier son clan, qui fait de la solidarité un de ses piliers.Entre les statuettes des uns et les capes de l’autre, pas de jalousie, juste une capacité à se tirer vers le haut., pose Hugo.Avec le temps, les différences s’estompent, et les coudes se resserrent. La preuve en est pendant le confinement. Si toute la famille a pu se retrouver pendant deux mois au QG de Sainte-Gemmes-d’Andigné, chose inédite depuis des années, un deuil a permis de mesurer la solidité des liens., témoigne Jean-Pierre Dubois.Et là, il y en a trois pour le prix d'un.