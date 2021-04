Un championnat unifié pour les Irlande ?

Regrouper des championnats d’envergure limitée pour pouvoir lutter. L’idée fait son chemin en Belgique et aux Pays-Bas, mais pas seulement : le projet d’une « All-Island League » est aussi sur la table en Irlande et en Irlande du Nord. Si les médias locaux ont récemment rapporté des avancées encourageantes, le sujet reste sensible compte tenu du passif local, l'ombre des Troubles planant encore au-dessus de l'île. Et en ravivant les divisions, le Brexit n'a rien arrangé.

Pas de championnat unique, mais...

Opportunité unique... et possible ?

La poudrière d'Irlande

Un accord sain ?

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB, sauf mentions.

Photos : @OfficialGlentoran / @DundalkFC

L'union fait la force, et elle devient d'autant plus nécessaire quand le voisin dispose d'une puissance de frappe incomparable. La Belgique l'a bien compris en se positionnant en faveur d'une BeNe League , qui rassemblerait des clubs de la Pro League belge et de l'Eredivisie néerlandaise. Une manière de constituer un championnat plus compétitif, et ainsi plus à même de rivaliser avec les grandes écuries (anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes et françaises). L’idée a aussi fait son chemin de l’autre côté de la mer d’Irlande, où la SSE Airtricity League et la Danske Bank Premiership ne pèsent pas bien lourd. Aucun club irlandais ou nord-irlandais n'a par exemple atteint la phase de poules de la Ligue des champions, depuis le changement de formule de la compétition en 2003-2004. Dundalk s'en était approché en 2016, mais avait chuté sur la dernière haie en se faisant éliminer lors des barrages par le Legia Varsovie. En Ligue Europa, c'est légèrement mieux. Mais pas fameux, les présences en phase de poules de C3 restant rares et peu glorieuses.Zéro pointé pour Dundalk cette saison (avec Arsenal, Molde et le Rapid Vienne comme adversaires). Idem pour Shamrock lors de l'exercice 2011-2012 face au PAOK, au Rubin Kazan et à Tottenham. En 2016-2017, Dundalk avait glané quatre points... mais encore fini bon dernier derrière le Zénith Saint-Pétersbourg, Alkmaar et le Maccabi Tel-Aviv. Résultat : l'Irlande pointe à la 37place du coefficient UEFA (derrière le Luxembourg ou la Bosnie-Herzégovine), tandis que sa voisine du Nord pointe au 42rang., pointe Kieran Lucid, membre du groupe de travail qui a planché sur la refonte du système local.Le groupe All-Island League, dont fait partie l'ancien sélectionneur desBrian Kerr, a ainsi exploré plusieurs options avec l'appui du cabinet néerlandais spécialisé dans le sport Hypercube. La première, la plus naturelle : un championnat unique, composé de quatorze équipes. Pas assez consensuelle, cependant. Si l’idée plaît aux clubs du Sud, elle suscite davantage de réticence au Nord. Le scénario d’une saison divisée a, alors, émergé comme alternative., souligne Lucid. Après 22 journées de championnat chacun de leur côté, clubs irlandais et nord-irlandais se rejoindraient : les meilleurs élèves dans le Golden Round, les autres dans le Silver Round. Après treize rencontres seraient attribuées, « nationalement » , les places européennes (trois pour chaque pays). Viendrait enfin une phase à élimination directe, rassemblant douze participants pour couronner leUn format inspiré des championnats écossais et danois, qui réussit l'exploit de détrôner la Ligue des nations en matière de complexité., reconnaît Lucid.Si la formule n’apparaît pas comme la plus intuitive, elle présente un avantage majeur pour ses partisans : celui de susciter davantage d'intérêt, donc d'engendrer plus d’argent et donc de donner plus de moyens aux clubs de performer. D'après la modélisation présentée par le groupe AIL, cette nouvelle formule permettrait aux clubs de doubler leurs revenus en cinq ans., précise Lucid., selon le Bohemian FC. Les dix pensionnaires de la première division irlandaise ont saisi la balle au bond, en écrivant à la Football Association of Ireland (FAI) l’été dernier pour lui demander de travailler sur ce projet avec l’UEFA, et dix des douze clubs de l’élite nord-irlandaise ont transmis la même demande à l’Irish Football Association (IFA)., justifiait, ainsi, le communiqué du Derry City FC. Après des mois de calme relatif, les deux fédérations semblent se mettre en action. Selon le Sunday Life Sport Une source interne précise que. Ça bouge, mais tout le monde marche encore sur des œufs.L’idée d’une compétition rassemblant clubs irlandais et nord-irlandais n’a rien de nouveau, plusieurs ayant eu lieu depuis les années 1940. La Setanta Cup s’est par exemple tenue de 2005 à 2014, regroupant quatre équipes de chaque championnat lors de sa dernière édition avant de s’arrêter en raison des réserves émises sur le calendrier. La Champions Cup lui a succédé en 2019 avec un format différent, celui d’une simple confrontation aller-retour entre les deux champions nationaux. Mais si de nombreuses formes de coopération sont en place entre l’Éire et l’Irlande du Nord, le contexte local reste un frein à de franches avancées., confie Kieran Lucid.D’autant plus aujourd’hui, alors que le territoire nord-irlandais est le théâtre de violences depuis fin mars. La faute au Brexit, qui a ravivé les tensions., explique Fabrice Mourlon, professeur de civilisation britannique et irlandaise à la Sorbonne-Nouvelle.En mars, le Loyalist Communities Council (un groupe de paramilitaires unionistes) a justement déclaré qu’il ne reconnaissait plus l’accord du Vendredi saint (qui avait mis un terme, en 1998, à trois décennies d'un conflit au cours duquel environ 3500 personnes ont perdu la vie). Des tags intimidants ont fait leur apparition dans divers endroits du pays, donnant même parfois l’adresse de certains hommes politiques. Les contrôles organisés aux ports de Belfast et Larne ont d’ailleurs été suspendus pendant un temps, à la suite des menaces visant le personnel. Et comme s’il y avait besoin de rajouter de l’huile sur le feu, la colère unioniste a été renforcée par le renoncement de la police à poursuivre des membres du Sinn Féin (le parti en faveur d’une unification) qui avaient violé les règles sanitaires l'an dernier pour les funérailles d'un ancien paramilitaire., rappelle Fabrice Mourlon.De quoi laisser espérer que les clubs irlandais et nord-irlandais puissent, prochainement, faire un plus grand bout de chemin ensemble., déplore Kieran Lucid.