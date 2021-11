Les déplacements des clubs et l'écologie, en mode diesel

Dix minutes. C’est le temps qu’a duré le vol de Manchester United pour se rendre à Leicester le mois dernier. Mais pourquoi donc ce choix ? Les clubs considèrent-ils vraiment l’aspect écologique quand il s’agit de se déplacer ? Entre la prédominance de l’avion et le recours à des bus qui voyagent souvent à vide, simplement pour transporter l’équipe de l’hôtel au stade, le football est encore loin de passer au vert.

Garder les pieds sur terre

Le GF38 est fier de sa collaboration avec @FootEcologieFr concernant la fresque écologique. En effet, hier, joueurs pros, joueuses, jeunes et membres des staffs sportifs et administratifs ont participé à un super match écologique à la fois instructif et ludique. à suivre pic.twitter.com/1pbttBZuJI — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) October 20, 2021

Train-train quotidien

En train, les Dogues ont rejoint la capitale à la veille de défier le Paris Saint-Germain pic.twitter.com/aBtLfJFBMZ — LOSC (@losclive) October 28, 2021

Une COP pour garder le cap. Ses conséquences concrètes se feront certainement attendre, mais la COP26 a au moins eu le mérite de rappeler à tout le monde que l’écologie n’était plus une option. La FIFA a surfé sur la vague en annonçant sa stratégie pour le climat, avec l'objectif de réduire ses émissions de moitié d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Et les clubs dans tout ça ? Des initiatives émergent, ici ou là, avec une cohérence discutable. Selon le dernier inventaire réalisé par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), 29% des émissions de gaz à effet de serre étaient liés aux transports en 2020. D’où la nécessité de prendre le sujet à bras-le-corps, encore plus dans ce secteur. Ce qui n’est pas forcément encore le cas.Parmi les aberrations récentes, le choix du Paris Saint-Germain de prendre l'avion pour se rendre à Lens à l’occasion du dernier Trophée des champions. Une polémique à laquelle le club de la capitale avait répondu en expliquant que. Certes, mais la justification n’est pas vraiment recevable quand il faut à peine plus d’une heure de TGV pour réaliser la liaison. Empreinte carbone du trajet : 0,4 kilo de CO2 par personne. Autrement dit, rien du tout à côté des émissions d’un trajet aérien. Football Écologie France essaie de faire évoluer les mentalités et échange régulièrement avec les clubs., indique le président de l’association, Antoine Miche.L’association trouve des interlocuteurs en charge de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou travaillant dans la fondation du club.Les adhésions à des programmes d’action ont fleuri, du PSG ( Sports for Climate ) au LOSC (Climate Neutral Now), en passant par Le Havre, l'OL ou Strasbourg. Sans que ces engagements s’inscrivent systématiquement dans une stratégie bien définie. Le Forest Green Rovers, pensionnaire de League Two , demeure encore un cas isolé avec une politique claire en la matière., poursuit Antoine Miche.Quid de l’option ferroviaire ? Une étude de la LFP avait ainsi révélé que sur l’ensemble de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2, 65% des trajets avaient été effectués en avion, contre 31% en bus et 4% en train. La SNCF offre la possibilité de privatiser des TGV, avec des prestations additionnelles comme un service de restauration, l’installation d’écrans ou même d’une boîte de nuit., témoigne Anne Lois, responsable de la Direction des affrètements voyageurs.L’OM, l’OL, le Stade rennais et le LOSC font partie des clubs en question. Les Dogues ont d’ailleurs recouru au train pour se rendre à Londres en 2019 ou à Paris le mois dernier., souligne Anne Lois.Parmi les inconvénients : la difficulté de circuler de nuit, en raison de la réfection des voies.La privatisation d’un TGV implique aussi, d’où des prix assez élevés, variables selon les jours et les horaires. Environ 58 000 euros pour un aller-retour Lille-Lyon. 48 000 euros pour un Paris-Marseille, avec trois heures de trajet et 2,6 kilos de CO2 par personne, contre 279 en avion., esquisse Anne Lois. L’avion n'est cependant pas forcément moins cher : en juin, le quotidienrévélait que chaque aller-retour aérien du PSG coûtait entre 50 et 100 000 euros. L’option, moins onéreuse, de la privatisation d’une voiture, et non pas d’une rame entière, fait alors son chemin. La SNCF est actuellement en discussion avec plusieurs clubs de Ligue 1 à ce sujet, sentant. Si les clubs préfèrent circuler sans croiser d’autres voyageurs, ils pourraient y remédier en s’installant à l’extrémité des rames,. Convaincu après un déplacement à Lyon en octobre, le Stade toulousain va d’ailleurs approfondir l’idée.Entre le car pour les déplacements d'une distance raisonnable et les lignes de train déjà en place, les clubs ont donc, sur le papier, de quoi recourir au jet avec parcimonie. Malgré les impératifs de confort et de récupération., insiste Antoine Miche.Quand on veut...