Les dates du tirage au sort de la Coupe du monde sont connues

Tout ça pour qu'au final, la France tombe avec l'Allemagne.On sait désormais quand les barrages européens et le tirage aux sorts des groupes de la Coupe du monde 2022 auront lieu. La FIFA l'a annoncé ce jeudi. Pour les barrages, rendez-vous le 26 novembre à 17 heures à Zurich. Les dix deuxièmes de groupes ainsi que les deux vainqueurs des meilleurs groupes de Ligue des Nations se disputeront les six places restantes pour accéder à la compétition au Qatar.Pour les groupes de la Coupe du monde, le tirage s'effectuera le 1avril 2022 à Doha, au lendemain d'un sommet de la FIFA. Mais les 32 équipes ne seront toujours pas connues à ce moment là. La France a besoin d'une victoire contre le Kazakhstan pour s'assurer la première place du groupe et s'éviter l'étape des barrages. Le statut de tête de série ne devrait pas non plus être un souci pour l'équipe de Didier Deschamps.A noter que les Pays-Bas et la Suisse sont aussi candidats pour être dans le groupe bleu.