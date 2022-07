Les Danoises viennent à bout de la Finlande

Danemark (3-4-3) : Christensen - Sevecke, Ballisager, Veje - Thrige (Svava, 56e), Troelsgaard (Holmgaard, 64e), Junge, Thomsen - Nadim (Bredgaard, 56e), Bruun (Larsen, 64e), Harder (Sorensen, 87e). Sélectionneur : Søndergaard.





Finlande (4-4-2) : Korpela - Koivisto, Westerlund (Danielsson, 90e), Kuikka, Pikkujämsä - Sainio, Alanen, Summanen, Öling - Sällström (Ahtinen, 77e), Franssi. Sélectionneur : Signeul.

Malheur aux perdantes.Tous les deux battus lors de leur entrée en lice dans l'Euro 2022 féminin, le Danemark et la Finlande n'avaient pas le droit à la défaite lors de leur opposition de ce mardi comptant pour la deuxième journée du groupe B. C'est pourquoi les Finlandaises, frileuses, ont longtemps laissé le ballon aux Danoises (60% de possession de balle à 40%, avant la pause) afin d'avancer en contre-attaques et n'ont pas fait énormément d'efforts pour se montrer dangereuses jusqu'à l'entracte (cinq tirs dont zéro cadré, contre dix et trois). Mauvaise idée, puisqu'elles ont fini par s'incliner.De son côté, le Danemark a dominé... sans pour autant réussir à trouver la faille rapidement, décélérant le rythme après le repos. Si bien que les débats se sont progressivement rééquilibrés. De là à terminer sur un nul sans but ? Non, Harder faisant finalement trembler les filets à vingt minutes du terme et terminant la partie sur blessure à la suite d'un choc tête contre tête. Patiente, la bande de Søndergaard a donc obtenu la victoire et rejoint ainsi les autres nations de la poule (qui ont une rencontre supplémentaire à disputer) avec trois unités en poche. Une bonne opération, et pour le moins méritée.Contrairement à son adversaire du jour, désormais (très) loin de l'Espagne et de l'Allemagne.