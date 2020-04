Les conclusions de l'enquête sur la mort de Reyes dévoilées

1

Plus de six mois après le drame, les premières révélations.La police espagnole a rendu ses conclusions dans un rapport d'enquête sur l'accident mortel de José Antonio Reyes, le 1juin dernier. Selon les informations de la Cadena Ser, le document indique que le joueur du FC Séville et d'Arsenal roulait à 187km/h minimum au moment de sa sortie de route, également provoquée par l'explosion de la roue arrière gauche de la Mercedes Brabus S550. Le rapport précise que la roue en question avait pourtant été remplacée quelques jours plus tôt. Pour rappel, l'accident avait coûté la vie à José Antonio Reyes et son cousin Jonathan Reyes, alors que le troisième passager avait été grièvement blessé et brûlé à 60%.