Les compositions de France-Croatie

10

Le XI de la France : Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Kanté, Pogba – Mbappé, Griezmann, Matuidi – Giroud.





Le XI de la Croatie : Subašić – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić – Brozović, Modrić, Rakitić – Rebić, Perišić, Mandžukić.

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le jour d’y croire est arrivé.Pourquoi changer ? Le sélectionneur Didier Deschamps a décidé d’aligner un onze sans surprise pour cette finale de Coupe du monde. Victime d’un violent choc face à la Belgique Blaise Matuidi est bien apte.Par ailleurs, en disputant ce match aux cotés de Griezmann et Giroud, Kylian Mbappé devient le troisième plus jeune joueur à participer à une finale de Coupe du monde, après Pelé en 1958 (17 ans, 8 mois et 6 jours) et Giuseppe Bergomi en 1982 (18 ans, 6 mois et 17 jours).Même son de cloche côté croate, puisque Zlatko Dalić reconduit lui aussi les hommes qui s’étaient qualifiés au tour précédent contre les. Tous deux incertains avant la rencontre, Strinić et Perišić formeront bien le côté gauche de l’équipe au damier et devront contenir Mbappé.Mesdames et messieurs, place au spectacle !