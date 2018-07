Les compositions de Belgique-Angleterre

AS

Les gars, on avait dit « petite » finale.Les Belges vont aligner leurs gros calibres sur le pré pour tenter de conquérir une troisième place qui constituerait la meilleure performance de l'histoire des Diables Rouges en coupe du monde: Roberto Martinez balance un onze quasi identique à celui de la demi-finale disputée face à la France , avec pour seuls retours ceux de Meunier, absent pour cause de carton, et Tielemans.Les Anglais, eux, lèvent manifestement le pied. Le milieu desest totalement refondé puisque Loftus-Cheek, Dier et Delph seront alignés en lieu et place de Lingard, Henderson et Alli. Phil Jones , quant à lui, gagne du temps de jeu en défense centrale.Feu d’artifice offensif à venir ?