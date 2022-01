Les Comores éliminent le Ghana et écrivent l'histoire !

282

Ghana (4-4-2) : Wollacott - Yiadom (Owushu, 81e), Amartey, Djiku, Baba (Addo, 46e) - Sulemana (Boakye, 60e), Partey, Kyereh, Issahaku (Paintsil, 60e) - A. Ayew, J. Ayew. Entraîneur : Milovan Rajevac.



Comores (4-4-2) : Ben Boina (Ahamada, 26e) - Bakari, M'Dahoma, Zahari, B. Youssouf (Abdullah, 90e) - Selemari, M'Changama, Bachirou (Abdou, 90e), Mogni (M. Youssouf, 90e) - I. Youssouf (Mattoir, 60e), Ben Nabouhane. Entraîneur : Amir Abdou.

Sachez-le : ce soir, personne n'est plus heureux que le fantasque commentateur comorien Kassim Oumouri Pour le compte de la dernière journée de ce groupe C, le Ghana comptait profiter de sa rencontre face aux Comores pour assurer sa place parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2021. Mais face aux, les Comores avaient à cœur de marquer leur toute première participation à la compétition continentale d'une performance historique. Dès lors, les hommes d'Amir Abdou ont attaqué le match en profitant d'un placement défensif adverse hasardeux. Lancé plein axe, El Fardou Ben Nabouhane a fixé Joe Wollacott pour ouvrir le score et inscrire le premier but de l'histoire des Cœlacanthes en CAN. Après cette scène d'euphorie, les Ghanéens réagissent, mais Alexander Djiku a vu son coup de tête sauvé sur la ligne (7). Depuis le côté gauche, Kamaldeen Sulemana a plusieurs fois tenté sa chance (17, 24, 44), sans succès. Sur l'un de ses tirs, le Rennais a d'ailleurs entraîné l'expulsion de son capitaine André Ayew pour une semelle en avant sur l'épaule du gardien Salim Ben Boina (sorti sur blessure) après utilisation de la VAR (26).Désireux de changer le cours du match, le quadruple vainqueur de la CAN a tenté de passer l'obstacle Ali Ahamada, mais en infériorité numérique, difficile de se procurer des occasions. Patiente, l'équipe comorienne parvient à doubler la mise sur une frappe croisée d'Ahmed Mogni. En route pour la première victoire de leur histoire en CAN, les Comores vont encaisser un but évitable dans la foulée sur une tête de l'entrant Richmond Boakye. De façon surprenante, les Comoriens vont ensuite se recroqueviller en défense et subir les assauts adverses. Si Ahamada parvient à détourner le coup franc de Daniel-Kofi Kyereh en corner, Djiku parvient à égaliser sur l'action suivante. Relancée, la qualification ghanéenne ? Pas si vite... Servi par Benjaloud Youssouf, Mogni s'offre un doublé d'une puissante repriseet permet à tout un archipel et sa diaspora dispersée dans le monde de célébrer un succès symbolique.Dernier du groupe et éliminé pour la première fois en phase de poules d'une CAN depuis 2006, le Ghana rentre au pays la tête basse. Pour les Comores, l'espoir d'une qualification en huitièmes de finale en tant que meilleur troisième reste encore permis.