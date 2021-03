Les clubs français clarifient leur position sur la trêve internationale

MDR

On y voit déjà (un petit peu) plus clair.Première Ligue, le syndicat des clubs professionnels en France, et l'UCPF (Union des clubs professionnels de football) ont publié ce mardi un communiqué commun pour clarifier leur position concernant la libération ou non des internationaux pour la trêve de mars. Les deux instances regroupent la quasi-totalité des clubs professionnels en France.En raison des risques liés à la Covid-19, et des potentielles périodes de quarantaine, la question se pose dans de nombreux clubs, y compris en France. Les clubs français annoncent ainsi souhaiter que lesConcrètement ?En clair, les joueurs ne seront pas retenus par leur club si leur Fédération peut garantir des conditions sanitaires satisfaisantes pour les autorités sanitaires françaises. Un positionnement à contre-courant de la décision de certains clubs, comme Brest, pourtant membre de l'UCPF, qui a annoncé ce mardi ne pas libérer Haris Belkebla et Steve Mounié.Une affaire loin d'être terminée, a priori.