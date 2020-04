Les clubs de Premier League visent un retour à l'entraînement le 9 mai

Premier League clubs 'hope to start training in under THREE weeks' https://t.co/Kxn0n5qnjN — MailOnline Sport (@MailSport) April 22, 2020

QC

Pendant ce temps, les matchs auront repris en Allemagne.D'après le, les clubs anglais espèrent reprendre l'entraînement le 9 mai prochain, plus tôt que ce qui était prévu il y a encore quelques jours . Les clubs auraient fait part de cette information à leurs joueurs en les invitant à se préparer pour une reprise dans moins de trois semaines. Si la Premier League parvient à tenir la date du 8 juin pour la reprise des matchs, cela laisserait un peu plus de quatre semaines au club pour remettre les joueurs en forme et se préparer collectivement. Pour rappel, l'objectif des instances anglaises est de pouvoir reprendre au plus tard mi-juin pour ensuite jouer l'intégralité des rencontres restantes en cinq semaines.