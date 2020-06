Les clubs de Premier League champions des honoraires d’agents

RL

Les clubs anglais ne sont pas uniquement dépensiers sur le marché des transfert : ils mettent également la main au porte-monnaie pour les commissions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les agents de joueurs évoluant en Premier League sont grassement chouchoutés. Selon une étude citée par le Daily Mail ce mercredi, les formations anglaises ont déboursé 290 millions d’euros en honoraires d’agent entre février 2019 et janvier 2020. Soit presque trois fois plus que les équipes de Ligue 1 sur la même période (99,4 millions d'euros). Logique, puisque le marché français est contrôlé, avec un plafond de rémunération fixé à 10% maximum sur chaque transaction.Outre-Manche, en revanche, c'est la fiesta : les intermédiaires peuvent toucher des commissions sans limite ni régulation. Liverpool, premier du classement de l'élite anglaise culmine donc à 33 millions d’euros d'honoraires d'agent. Trois fois plus que les 10,4 millions d’euros qu'ils ont dépensé sur le marché des transferts pendant ce temps. Les deux Manchester complètent le podium, avec 32 millions pour City, et 30,5 millions pour United. Mais le ratio le plus ahurissant revient forcément à Chelsea. Lesont versé 29 millions d'euros aux agents sans avoir dépensé le moindre sousou en un an. On est bien loin de Paris et Monaco, les plus dépensiers de l'Hexagone avec 25 et 21,9 millions d’euros. Derrière, Marseille et Lille sont hors compet', avec moins de dix millions d’euros.On comprend tout de suite mieux l'agent d'Özil.