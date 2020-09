Les cinq bonnes questions de la Serie A

Andrea Pirlo qui pointe le bout sa barbe, un Antonio Conte qu'on imagine toujours très énervé et quelques nouvelles têtes qu'on a envie de voir s'épanouir sur les prés : la Serie A cuvée 2020-2021 débute ce week-end, et on espère que le millésime sera pétillant.



Andrea Pirlo va-il pouvoir passer de la théorie à la pratique?

Selon un sondage du site de rencontre JoyClub en Italie, Andrea Pirlo a été elu coach le plus sexy de la Serie A. Il devance :2 - Di Francesco3 - Pippo Inzaghi4 - Gattuso5 - Fonseca6 - Conte7 - Simone Inzaghi8 - Pioli pic.twitter.com/CQeT6PxaUj — FrSerieA (@FrSerieA) September 14, 2020

La Roma va-t-elle revenir dans le coup ?

Victor Osimhen est-il un flamand rose ?

Aleksey Miranchuk sera-t-il la nouvelle sensation de la Serie A ?

Antonio Conte va-t-il éviter la rupture d'anévrisme ?

Par Adrien Candau

Tenant depuis mi-septembre de la licence Pro UEFA, qui lui permet d'entraîner au plus haut niveau, le néode la Juventus a obtenu son diplôme en défendant une thèse aux idées bien arrêtées. Titré, le document a le mérite d'exposer des ambitions musclées. Pirlo y défend la nécessité de mettre sur pied une équipe qui produitDes principes de jeu sacrément ambitieux, que Pirlo devra confronter à la réalité du terrain. Pas une mince affaire, quand on sait que le football champagne de Sarri est mort-né à Turin la saison dernière . Leva aussi devoir tabler avec un effectif certes dense, mais toujours relativement pauvre techniquement et créativement dans l'entrejeu. Au pire, si les choses tournent mal, l'ex-milieu le plus classe du monde pourra se consoler avec ce titre de, qui lui a déjà été décerné.Auteure d'une saison correcte sur le plan comptable, mais rarement enthousiasmante sur le pré, la Louve est passée d'un Américain à l'autre cet été. Entre les pattes de James Palotta depuis 2011, le club a été vendu à Dan Friedkin, un milliardaire américain qui s'est offert la Roma pour près de 600 millions d'euros . De quoi vider temporairement les poches du bonhomme, qui a été jusqu'ici plutôt pingre sur le mercato : la Roma a seulement réglé les obligations d'achat de Jordan Veretout et Gianluca Mancini, confirmé l'option d'achat de l'ailier espagnol Carlos Pérez et recruté le prometteur défenseur central Marash Kumbulla, qui quitte le Hellas Vérone. Si les transferts libres d'Henrikh Mkhitaryan et Pedro égayent un peu le mercato, lesnaviguent donc encore à vue, en attendant de comprendre ce que leur réserve réellement leur nouvelle direction.Transféré pour 80 millions d'euros à Naples cet été, l'ancien Lillois a inscrit un quadruplé pour sa première sortie sous ses nouvelles couleurs fin août, face à L'Aquila (D4 italienne). Forcément, le Nigérian monopolise l'espace médiatique, et les médias locaux regorgent d'inventivité pour imaginer ce que donnera la future saison du joueur le plus cher de l'histoire du club. Le journaliste napolitain Enrico Fedele, qui trouve l'avant-centre surpayé, s'est lui essayé à une métaphore ornithologique sur les ondes de Radio Marte, pour décrire le style de l'attaquantReste à voir si le surnom va rester.Petit prince du Lokomotiv Moscou, avec lequel il a fait ses débuts à 17 ans dans l'élite russe, le milieu offensif a enfin fait le grand saut à 24 ans, en s'engageant à l'Atalanta cet été. Le prix de l'opération ? Autour de 15 millions d'euros. Pas rien pour la, mais, heureusement pour le joueur et les, le club de Gasperini se trompe rarement quand il s'agit de faire tourner la planche à billets. Loué pour sa polyvalence, le gaucher russe pourrait à l'occasion suppléer Josip Iličić dans un rôle de 9 et demi, ou évoluer comme piston au sein du 3-5-2 de l'Atalanta. On pourrait également le voir placé derrière les deux attaquants bergamasques, en numéro 10. Après avoir massacré sur la place publique sa direction et s'être arraché les cheveux à en menacer ses implants capillaires tout le long de la saison dernière, Antonio Conte s'est décidé à rester à l'Inter cet été. Une bonne nouvelle pour les, même si certains grands noms du football mondial conseillent désormais à l'ex-sélectionneur de lade pacifier un peu son approche du métier. Notamment Louis van Gaal, qui a suggéré à l'anciende baisser en intensité :Ok, mais si l'entraîneur de l'Inter trouve la paix intérieure, nul doute que la Serie A perdra le plus granddes bancs de touche du pays.