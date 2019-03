Les chaussures mythiques de Zidane et Beckham rééditées

Avant le match de ce soir, nos 2 Galactiques #Zidane et #Beckham vous ont préparé une belle surprise, la collection 25 years of #Predator ?. Disponible dès le 7 mars dans nos magasins et sur notre eshop : https://t.co/qYLZSy6vBH#LimitedCollection #RMAAJA pic.twitter.com/yCImaVeTyQ — adidas France (@adidasFR) 5 mars 2019

DDG

Beckham et Zidane ont bon pied bon oeil.Pour les vingt-cinq ans de sa légendaire paire Predator, Adidas va commercialiser un pack spécial avec les chaussures de Zizou lors de la victoire des Bleus au Mondial 98, et celles de David Beckham en 2002 (Predator Precision) sous le maillot de Manchester United . Les Predator Accelerators 98 de l'ancien meneur de jeu des Bleus ont été modernisées avec une empeigne en cuir de kangourou dorée sur le dessus. Un maillot, un tee-shirt et un pantalon complètent le pack et font référence à la saison 2003-2004 du Real Madrid , lorsque les deux Galactiques faisaient le bonheur des socios desVivement la même opération avec Lucas Vázquez et Vinícius Júnior dans vingt piges.