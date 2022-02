Les champions sénégalais reçoivent chacun 76 000 euros de prime et des terrains

FP

Du terrain au terrain à construire. Après avoir été accueillis en héros à leur retour du Cameroun , l'ensemble de la délégation sénégalaise était reçu au palais présidentiel ce mardi. Un hommage plus officiel et intimiste, mais avec à la clé de belles récompenses. Pour commencer, joueurs et staff ont été chaleureusement félicités par le président Macky Sall :Et ces honneurs ont été multiples. Tous ont été faits, a minima, officiers de l'Ordre national du lion, tandis que ceux qui y figuraient déjà sont montés en grade. Les vainqueurs de cette CAN 2021 reçoivent également 50 millions de francs CFA, soit un peu plus de 76 000 euros, une somme conséquente dans le pays. Enfin, plus surprenant, ils deviennent également propriétaires de deux terrains, chacun : un de 200 mètres carrés à Dakar, et un autre de 500 mètres carrés à Diamniadio, une ville nouvelle dont le développement compte énormément pour le chef de l'État. Macky Sall en a également profité pour leur glisser son objectif pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, à la fin de l'année :[la], un stade encore jamais atteint par une équipe africaine.Rien que ça.