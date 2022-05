Les capitaux étrangers peuvent être investis dans les clubs brésiliens

LB

L’AFP annonce que les clubs brésiliens peuvent désormais bénéficier de l’apport de capitaux étrangers. Côté administratif, cela passe par l’adoption par le Parlement brésilien d’un changement de statut juridique pour ces entités. Ils deviennent l’équivalent en France d’une Société anonyme sportive professionnelles (SASP). Cependant, contrairement au système européen, avant que les investisseurs ne puissent toucher des revenus venant du club, il faut que la dette de ce dernier soit épongée.L’arrivée de capitaux étrangers est motivée par la faiblesse de la devise locale, le réal, comparée au dollar et à l’euro. Cette nouvelle va réjouir les comptables de plusieurs clubs, puisque de nombreuses caisses sont vides. Selon la société de conseil Sports Value, Vasco de Gama, Cruzeiro et Botafogo étaient à eux trois endettés à hauteur de 442 millions d’euros en 2020. Cette loi est une bonne nouvelle pour les premiers, propriété des Américains de 777 Partners et les derniers, achetés en mars par l’Américain John Textor . Bahia pourrait, lui, être racheté par le City Group. De quoi permettre aux clubs brésiliens de redevenir des places fortes du football mondial et de garder leurs pépites au pays ? C’est en tout cas l’objectif de cette réforme.Une attaque Neymar, Gabriel Jesus et Lucas Paquetá à Santos la saison prochaine ?