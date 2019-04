Les Canaris bouffent l'OM

Alors qu'il fallait gagner pour rester à hauteur de la concurrence lyonnaise et stéphanoise, Marseille a failli à domicile contre une équipe de Nantes solide. Avec huit points de retard sur Lyon et quatre sur Saint-Étienne, l'OM voit l'Europe s'éloigner.

22

Balo souffle le chaud et le froid

Girotto refroidit le Vélodrome

Marseille (4-5-1) : Mandanda - Sakai, Ćaleta-Car, Kamara, Sarr (Amavi, 57e) - Luiz Gustavo, Sanson, Germain, Payet (Maxime Lopez, 78e), Ocampos - Balotelli (Radonjić, 68e) Entraîneur : Rudi Garcia.



Nantes (4-3-3) : Dupé-Traoré - Pallois, Diego Carlos, Ié - Rongier, Girotto, Touré -Moutoussamy (Limbondé, 89e), Coulibaly, Waris (Boschilia, 91e) Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

Un président qui balance des déclarations lunaires, des concurrents qui claquent tous une victoire et son meilleur joueur forfait... C'est peu dire que l'OM s'avançait face à Nantes avec des compteurs dans le rouge. Une adversité que les hommes de Rudi Garcia n'ont clairement pas su gérer, face aux Canaris : aucune intensité, des pertes de balles dangereuses dans le cœur du jeu et une animation offensive en berne. Ces Olympiens avaient trop de lacunes, ce dimanche soir, pour espérer mieux face à l'escouade parfaitement organisée et sans complexe mise en place par Vahid Halilhodžić. Marseille visait la Ligue des champions en cette fin de championnat ? Il faut se rendre à l'évidence : une place en Ligue Europa serait déjà un exploit puisqu'il ne reste que quatre matchs. Steve Mandanda devait être prêt d'entrée pour sortir du pied une frappe de Kalifa Coulibaly , à son avantage devant Boubacar Kamara (2). Un deuxième avertissement sur une frappe de Valentin Rongier hors cadre précède la sanction, sur une perte de balle plein axe des Marseillais. Laquelle prend la forme d'une belle frappe enroulée du droit de Samuel Moutoussamy , à l'affût d'un mauvais renvoi de Kamara pour ouvrir son compteur but en Ligue 1 (22). Une action à l'image du début de match marseillais : sans rythme, ni maîtrise.Heureusement pour Rudi Garcia , ses hommes réagissent vite sur un centre puissant de Lucas Ocampos sur lequel Mario Balotelli grille la politesse à Maxime Dupé de la tête (25). Le début d'une meilleure période olympienne, avec deux grosses opportunités. La première est sauvée par Diego Carlos devant Super Mario après une foirade de Dupé sur un centre d' Hiroki Sakai (38), mais le gardien se rattrape ensuite sur une tête vicieuse de Valère Germain (44), pas loin d'offrir l'avantage aux siens juste avant la pause. Alors qu'ils auraient surtout dû, si la logique avait prévalu, rentrer aux vestiaires à dix, Balotelli échappant à un rouge direct pour un très mauvais geste sur Diego Carlos Bien qu'à onze, le collectif marseillais est toujours aussi friable en début de second acte. Le second but nantais par Andrei Girotto , sur corner, n'a donc rien d'une surprise (50). À ce moment du match, l'OM dit quasiment adieu à la Ligue des champions – Lyon est à huit points – et peut raisonnablement commencer à paniquer pour la Ligue Europa, Saint-Étienne prenant quatre longueurs d'avance à quatre matchs de la fin du championnat. Malgré l'urgence, Marseille met quinze grosses minutes pour réagir, de manière très timide : une reprise en demi-volée fouettée, mais hors cadre de Germain (66), et une frappe au-dessus de Dimitri Payet deux minutes plus tard. Luiz Gustavo tente à son tour sa chance à un quart d'heure de la fin, sans plus de réussite pour trouver le cadre. Ce que l'OM n'a plus réussi dans le match depuis l'égalisation de Balotelli... L'action la plus dangereuse est à l'actif de Diego Carlos , tout proche de signer un CSC sur un centre d'Ocampos (85) pendant une période de domination territoriale sans partage marseillaise. Mais sans inspiration ni cœur à l'ouvrage, ce Marseille -là ne pouvait espérer mieux qu'une perte de ses dernières illusions ce soir. Sale saison, définitivement.