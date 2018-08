Les budgets des clubs de Ligue 1 en hausse

111

Budgets des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National pour la saison 2018-19 :Ligue 1: 98M€ budget moyen >> https://t.co/IAKEkw7JyNLigue 2 : 13,4M€ budget moyen >> https://t.co/QIqoG6SI1SNational : 2,5M€ budget moyen >> https://t.co/6N2x1fv8w1(via @Ecofoot et @footamateur_fr) pic.twitter.com/B8tz65hlvC — SCOUT HERO (@ScoutHero_) 9 août 2018

JT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que les nouveaux droits TV n'entreront en vigueur qu'à partir de la saison 2020-2021, de nombreux clubs de L1 affichent des budgets en progression pour cet exercice 2018-19. Le budget moyen dans l'hexagone s'élève désormais à 98 millions d'euros.Si la plupart des clubs sont parvenus à accroître leurs moyens, les disparités demeurent toutefois. Les quatre plus gros budgets de Ligue 1 – PSG, OL, Monaco et OM – représentent plus de 61% du budget global du championnat.Avec un budget de 550 millions, le club parisien concentre à lui seul plus de 28% des ressources de L1. Ce qui ne l'empêche pas de détenir 100% des trophées.