Les Brésiliens du Shakhtar et du Dynamo Kiev demandent au gouvernement brésilien d’être évacués

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

AEC

Des joueurs brésiliens des équipes ukrainiennes du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev ont demandé au gouvernement brésilien de les aider à quitter l’Ukraine dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux ce jeudi. Entourés de leurs familles (épouses et enfants), ils indiquent qu’ils sont coincés dans un hôtel de Kiev, où ils se sont réfugiés en urgence, avec simplement les affaires qu'ils portaient sur eux. Les joueurs n'ont aucun moyen de quitter le pays, car les aéroports ont été touchés par les bombardements et que les liaisons aériennes ont été momentanément interrompues. Ils manquent également de carburant et ne peuvent pas se déplacer en voiture., explique Junior Moraes. Au total, ils sont 13 joueurs brésiliens présents dans la vidéo : Dodô, Vitão, Marlon Santos, Ismaily, Maycon, Marcos António, Alan Patrick, David Neres, Dentinho, Tetê, Pedrinho et Fernando du Shakhtar Donetsk, et Vitinho du Dynamo Kiev.