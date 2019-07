Les Bordelais Sergi Palencia et Zaydou Youssouf à Saint-Étienne

Bienvenue @Zaydou_Youssouf ! Le jeune milieu de terrain s'est engagé avec l'#ASSE jusqu'en ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 5, 2019

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De Bordeaux à Sainté, c'est d'habitude le chemin des Ultramarines et des Magic Fans.C'est en tout cas le chemin qu'ont emprunté Zaydou Youssouf (20 ans) et Sergi Palencia (23 ans), bien que le latéral espagnol arrive officiellement du Barça après un prêt d'un an du côté des Girondins de Bordeaux. Les deux joueurs, qui sont les quatrième et cinquième recrues des Verts, se sont engagés jusqu'en 2023.Formé dès l'âge de neuf ans au sein de la Masia et promu capitaine de l'équipe réserve du Barça en 2016, Sergi Palencia a disputé 25 matchs de Ligue 1 la saison dernière et a distribué trois passes décisives. L'ailier Zaydou Youssouf, lui, ne rentrait pas dans les plans de Paulo Sousa à Bordeaux, malgré ses onze matchs en championnat la saison dernière.Une qualif' en Ligue Europa, ça se prépare dès l'été.