Les bons restes d’Olivier Giroud

Par Mathieu Rollinger

Les restes peuvent être parfois plus ragoûtants que le plat principal. Olivier Giroud peut en attester, lui qui est rarement servi le premier en Premier League. Le Français n’a en effet pu croquer que dans sept titularisations en championnat, dont une seule depuis 2019 et l’arrivée d’un nouveau concurrent à son poste, en la personne de Gonzalo Higuaín . Voilà le sort d’un attaquant que Maurizio Sarri considère comme un second couteau, qu’il préfère sortir de son tiroir uniquement pour les petites occasions, lors des semaines européennes. Car dans l’esprit du coach italien, la priorité reste la scène nationale, où lessont, malgré leur parcours bancal, toujours en course pour le top 4 (actuellement 5, devancé par Arsenal à la différence de but). La Ligue Europa ? Au mieux un encas.Pourtant, cet encas prend tour après tour plus de consistance. Ce jeudi, après avoir écarté difficilement les Tchèques du Slavia Prague (4-3) Chelsea a validé son ticket pour les demi-finales (avec l' Eintracht Francfort au menu). Et l'Olive y est une nouvelle fois allé de son petit but, sur un service d’un Pedro très en jambes. Un dixième pion dans la compétition en onze matchs pour le Français, qui marcher dans les pas d’ Alan Shearer, dernier joueur d’un club anglais à avoir atteint cette barre symbolique en Europe, avec 11 buts inscrits avec Newcastle lors de la saison 2004-2005. Il égale aussi par ailleurs le record de buts inscrits par des Français sur une campagne européenne, que partageaient jusqu'ici Just Fontaine (1958-1959) et Nestor Combin (1963-1964). Par ce statut de meilleur buteur de la compétition, Giroud revêt le rôle de joueur clé dans les matchs de semaine. L'élément qui arrive frais le jeudi et qui pourrait transformer ce qui était initialement un objectif secondaire en ce qui serait le seul trophée de l'année pour les Londoniens. De toute façon, lui n'a pas d'autres solutions que de prolonger ce parcours européen, s'il veut continuer à s'exprimer.Cantonné aux joutes continentales, le champion du monde ne semble pourtant pas se contenter de ça. Il lui en faudrait plus pour le rassasier et ses performances en Europe sont autant d’arguments pour réclamer une place plus importante dans cet effectif. «» , rappelait-il mercredi en conférence de presse. À 32 ans, le Savoyard n’a plus le temps de louvoyer pour se faire entendre. «» Le topo le mérite d'être clair.La saison prochaine, justement parlons-en. Car là est l’obsession de l’ex-Montpelliérain. En ligne de mire, il y a un Euro qui pourrait être sa dernière aventure avec les Bleus. Déjà assez discuté pour son manque d’efficacité, l’avant-centre a besoin de références en club pour garder la main sur sa place de titulaire en sélection. Et s’il a délogé du podium des buteurs David Trezeguet lors du dernier rassemblement, celui qui compte aujourd’hui 35 buts en sélection s’est fixé un «» , perché à six petites longueurs. Pour y parvenir, Olivier Giroud a besoin de la garantie d'enchaîner les matchs. Sera-ce à Chelsea ? Il arrive en fin de contrat, même s’il dispose d’une option pour prolonger sa pige. «, assurait-il.Au final, son sort est lié à celui de Maurizio Sarri . Tant que le technicien sera là, même si le coach se veut confiant quant à la reconduction du contrat de son joueur, difficile d’imaginer Giroud se voir confier d’autres responsabilités. Mais d’autres perspectives pourrait s’ouvrir à lui au mercato estival, notamment en Ligue 1 . Malgré un salaire assez conséquent (estimé à 6 millions annuel), l’ Olympique de Marseille , l’Olympique lyonnais et plus récemment les Girondins de Bordeaux seraient sur le dossier. Pour l'Olive, un seul critère : avoir son rond de serviette pour offrir un beau dessert à sa carrière.