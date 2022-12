Les Bleus repartent avec le onze vainqueur de l'Angleterre, Di María titulaire

MB, au Lusail Stadium

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Allez, on y est.À un peu plus d'une heure du coup d'envoi de cette finale de Coupe du monde entre l'Argentine et l'équipe de France, les compos sont désormais connues. Comme pressenti, les Bleus vont bien attaquer ce dernier col avec le onze vainqueur de l'Angleterre, soit avec les retours de Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, malades face au Maroc. Olivier Giroud est également titulaire.Côté argentin, Lionel Scaloni a décidé de poser un 4-4-2 sur la table avec un Ángel Di María, touché au cours du premier tour, titularisé pour la première fois lors de cette phase finale. Pour le reste, on retrouve une défense classique Molina-Romero-Otamendi-Acuña, le duo Messi-Álvarez devant, et la triplette De Paul-Enzo Fernández-Alexis Mac Allister.Aux armes.