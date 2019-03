Maillot collector pour les Bleus contre l’Islande

Lundi soir contre l'Islande, la France portera ce maillot pour célébrer le centenaire de la Fédération française de football. pic.twitter.com/6wiwTJSdYA — Tribune C (@Tribune_C) 23 mars 2019

MR

Unique.Les joueurs de Didier Deschamps porteront lundi soir contre l' Islande un maillot collector, pour fêter le centenaire de la Fédération française de football.Afin de célébrer cet anniversaire, Nike a crée une tenue vintage avec un design quelque peu à l'ancienne puisque le coq tricolore est revisité et la mention « 100 ans, 1919-2019 » a été ajoutée.Ce maillot, légèrement plus clair et surtout plus épais, sera tiré à 7000 exemplaires et sera disponible à la vente à partir de ce lundi 25 mars. Ce n'est pas la première fois que ce dispositif est mis en place. En 2004, pour le centenaire de la FIFA, un match de gala avait été organisé à Saint-Denis entre la France et le Brésil . L'occasion pour les deux sélections de porter des tuniques anciennes en seconde période.Le marketing avant tout.