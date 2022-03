Les Bleus n’ont toujours pas trouvé de diffuseur alors que le contrat se termine fin mars

LT

Tant que Nkunku ne sera pas sélectionné, pas de diffuseur.Faudra-t-il bientôt suivre les matchs de l’équipe de France l’oreille collé au poste de radio ? En tout cas, dès le 30 mars prochain, les Bleus n’auront plus diffuseur officiel. Il ne reste donc plus que les deux prochaines rencontres amicales, face à la Côte d’Ivoire le 25 mars et l’Afrique du Sud le 29 , programmées à télé. Dans le journalde ce samedi, on apprend que les négociations entre la FFF et les chaînes potentiellement intéressées sont au point mort. TF1 et M6, les diffuseurs actuels, et les seules chaînes vraiment capables de débourser une telle somme, ont soumis des offres bien inférieures au contrat actuel.Aujourd’hui, la fédération touche 3,5 millions d’euros par rencontre. Pour l’instant, les offres grimpent jusqu’à 2,4 millions d'euros par match pour la prochaine période, 2022-2028. Ce qui est problématique, c’est qu’il y aura encore six rencontres de Ligue des nations (contre la Croatie, l’Autriche et le Danemark) entre fin mars et le début du prochain Mondial, mi-novembre. Et on ne sait toujours pas où ces affiches seront diffusées. Les offres sont si faibles que la FFF pourrait accepter un contrat court et faible, seulement pour cette année, plutôt que de s’engager jusqu’en 2028, et espérer que de meilleures offres se présentent dans un futur proche.Au lieu de boycotter le Mondial, on va boycotter sans le vouloir les matchs juste avant.