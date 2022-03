Les Bleus giflent l'Afrique du Sud

Quelques jours après avoir dominé la Côte d'Ivoire à Marseille, l'équipe de France a fait exploser l'Afrique du Sud à Lille grâce notamment à un Kylian Mbappé en ébullition et à un Giroud toujours plus près du record de buts chez les Bleus (5-0). Le train continue d'avancer sereinement.

Les numéros de Mbappé, les doigts de Giroud

France (3-4-1-2) : Maignan - Saliba, Varane (Koundé, 79e), Kimpembe - Clauss (Nkunku, 89e), Kanté (Pogba, 65e), Rabiot (Guendouzi, 79e), Digne - Griezmann (Diaby, 65e) - Mbappé, Giroud (Ben Yedder, 65e). Sélectionneur : Didier Deschamps.



Afrique du Sud (4-3-3) : Williams - Mobbie, Xulu, Sibisi, Lakay - Mokoena (Mosele, 46e), Mvala, Monare - Lakay (Mudau, 46e), Foster (Makgopa, 72e), Hlongwane. Sélectionneur : Hugo Broos.

Il y a des soirs pour tirer des enseignements, d'autres pour simplement entretenir une dynamique. La réception de l'Afrique du Sud appartenait à la deuxième catégorie : celle des nuits pour concerner le maximum de joueurs, pour enchaîner les frappes (27 mardi soir, dont 16 cadrées), pour empiler les buts et pour tisser un lien toujours plus fort avec le reste du pays. Kylian Mbappé le savait et a transformé cette rencontre en une balade à douze tirs, deux buts et une implication directe dans trois autres. À ses côtés, un géant s'est également rapproché toujours un peu plus du record de buts de Thierry Henry. La vie est belle.Lorsque la fenêtre s’est rouverte il y a une dizaine de jours, Olivier Giroud, un type qui n’a encore jamais pensé à la retraite internationale en enfilant ses pantoufles le matin, a évoqué un simple. Puis, le lampadaire de Chambéry a repris, comme si de rien n’était, le fil de son histoire XXL avec les Bleus qu'on pensait terminée, commençant son stage en faisant des câlins à son pote Antoine Griezmann avant de planter la 47flèche de sa vie avec le maillot de l’équipe de France vendredi dernier, à Marseille. De nouveau titulaire mardi soir, à Lille, qu’a fait Giroud ? Évidemment : il a de nouveau levé ses deux doigts vers le ciel et est de nouveau tombé dans les bras de Griezmann au terme d’une superbe combinaison enclenchée à la suite d'une récupération haute de N’Golo Kanté. On jouait alors la 34minute de ce France-Afrique du Sud, et les Bleus convertissaient une balle de break bienvenue au cours d’une première période qu’ils ont dominée sans trop forcer, ni sans avoir besoin de faire grimper le curseur intensité à des hauteurs inconsidérées, alors que le reste du monde s’arrachait dans le même temps certains billets pour voir le Qatar en novembre prochain.Avec un onze remanié (Maignan, Saliba, Clauss, Digne titulaires, notamment) et au milieu d’un stade Pierre-Mauroy qui a d’abord sifflé Jonathan Clauss avant de l’applaudir, Didier Deschamps a vu ses gars tenir le ballon (plus de 60% du temps), Kylian Mbappé enchaîner les numéros et pondre entre autres un nouveau bijou, Antoine Griezmann briller entre les lignes et donner deux passes décisives, mais aussi sa défense s’offrir quelques frissons sur certaines séquences, preuve qu’il reste encore du boulot dans le secteur. Hugo Broos a eu beau tenter d'arranger son costume après les citrons, l'équipe de France n'a pas relâché la bride. Clauss, Mbappé et Giroud ont alors avalé les balles de 3-0, Rabiot et Kanté ont posé leurs filets avec pas mal de réussite dans le cœur du jeu, et Lucas Digne a même envoyé une reprise sur le poteau droit de Ronwen Williams. À vingt-cinq minutes de la fin, Deschamps a joué des cartes et fait entrer Ben Yedder, Pogba et Diaby, sans que le comportement général de sa troupe n'en soit vraiment perturbé. Kylian Mbappé a même bouclé la soiréede l'Afrique du Sud en obtenant un penalty dans les pieds de Xulu, qu'il s'est chargé de transformer dans le dernier quart d'heure, bombant ainsi encore un peu plus ses stats personnelles (26 buts en 54 sélections, auxquels il faut ajouter 21 passes décisives). Rarement rassasié, l'attaquant du PSG a ensuite déposé un centre du gauche sur la tête de Pogba, dont la remise est tombée sur un Ben Yedder buteur pour la première fois depuis septembre 2019 chez les Bleus. Coquin, Matteo Guendouzi a profité des dernières secondes pour poser une dernière cerise. 5-0 : le train continue d'avancer sereinement.

Par Maxime Brigand, à Pierre-Mauroy