Les Bleus font sauter l'Australie

Bien que menés en début de match, les Bleus ont su faire parler leur supériorité technique face à des Australiens qui n'avaient que leur puissance et leur envie à opposer. Les tenants du titre, bien que privés de Karim Benzema, ont de plus démontré qu'ils pouvaient offrir du jeu en Coupe du monde, et Olivier Giroud s'est payé le luxe de déjà égaler le record de buts de Thierry Henry. Ce n'était « que » l'Australie, mais il fallait passer cet obstacle : mission accomplie.

Rebondir plus haut que les kangourous

Giroud, coprince des buteurs bleus

France (4-3-3) : Lloris - Pavard (Koundé, 89e), Konaté, Upamecano, L. Hernandez (T. Hernandez, 13e) - Griezmann, Tchouaméni (Fofana, 76e), Rabiot – Dembélé (Coman, 76e), Giroud (Thuram, 89e), Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.



Australie (4-3-3) : Ryan – Atkinson (Degenek, 85e), Souttar, Rowles, Behich – Irvine (Baccus, 85e), Mooy, McGree (Mabil, 73e) - Leckie, Duke (Cummings, 56e), Goodwin (Kuol, 73e). Sélectionneur : Graham Arnold.

minute de jeu. Mathew Leckie réalise un débordement à en froisser le genou droit de Lucas Hernandez, avant de servir au second poteau son pote Craig Goodwin. Arrivant à point, l’ailier australien ne se fait pas prier pour mettre la tête d'Hugo Lloris et des siens dans le seau. La France est donc menée, Lucas est évacué et remplacé par son petit frère Théo, il n’y a plus d’arrière gaucher de rechange sur le banc : voilà déjà la malédiction du champion qui guette, quelque part dans un des coins d’Al-Janoub. Didier Deschamps ne croyait pas au « copier-coller » au moment de se lancer à la conquête du doublé. Pourtant, peut-être par superstition, ces Bleus ont tiré les mêmes ficelles dramatiques que ceux de 2018, face au même adversaire contre lequel ces derniers avaient galéré en ouverture en Russie. Mais comme quatre ans avant, les Bleus s’en sont sortis. Pour ce match, déjà, même si le reste de la quête s'annonce intéressant à suivre.Il aura donc fallu attendre vingt bonnes minutes pour arrêter de s’arracher les cheveux et y voir plus clair. Vingt minutes pour que le kop bleu puisse se faire entendre dans un stade pourtant bien timide, vingt minutes pour que les Bleus cessent les cadeaux (cf. la passe pour personne de Théo qui permet à celui qu’on appelle led’envoyer un cachou de loin) et autant pour qu’Antoine Griezmann trouve sa réelle place dans un dispositif le plaçant en relayeur droit d’un 4-3-3. La France comprend alors qu’elle ne peut pas laisser Kylian Mbappé, seul Tricolore à l’heure ce mardi, ou Ousmane Dembélé animer à eux deux le spectacle. La réaction sera donc collective, avec un bloc enfin plus haut et des projections qui se font. Sur un second ballon consécutif à un corner, Théo brosse son centre et permet à Adrien Rabiot de piquer une têteet de décrisper les siens. Deux minutes plus tard, Grizou et Olivier Giroud sont à deux doigts de se payer un remake, mais le Milanais manque sa tête. Celui qu’on appelle le Duc appuie donc à nouveau sur le champignon, gratte un ballon, s’appuie sur Mbappé, fixe et décale le Phénix grenoblois qui va inscrire son 50but en sélection. À la suite de ça, Mbappé, Dembélé et Griezmann auront également l’occasion de s’essayer face aux cages océaniennes, mais les reprises des deux premiers ou la frappe du troisième ne trouvent pas le cadre. Tout va mieux, sûr ? Pas si vite : le poteau trouvé par Jackson Irvine, de la tête et juste avant la pause, est là pour rappeler que tout n’est pas encore fixé.La France serait donc un pays de gauche, qui s’abstient à droite et qui marque au centre. Ce poncif se vérifie encore à la reprise, bien aidée par une Australie en retard dans les duels et de plus en plus aplatie. Ainsi, trois centres consécutifs du cadet Hernandez finissent en retrait vers Tchouaméni, contré, sur le pied d’Olivier Giroud, parti pour exécuter un magnifique retourné filant à côté, et enfin vers Griezmann, frustré par le retour d’un Jaune sur sa ligne. Dans la foulée, Dembélé cherche à rééquilibrer la balance et dépose un ballon sur la tête de la star parisienne : 3-1, la France décolle. Poli, « Kyks » se décide donc à rendre la pareille, servant cette fois Olivier Giroud qui, en plus de s’en prendre une sur le coquillard, se déleste d’un truc qui était bien « dans un coin de sa tête » en égalant le record de buts de Thierry Henry. L'essentiel est fait, la fin de match servant à lancer dans le bain Fofana, Coman et Thuram, ou à admirer la détente de Konaté sur corner. Didier, lui, peut sortir ses ciseaux et son tube de colle.

Par Mathieu Rollinger, au stade Al-Janoub