Les Bleus en salle d'attente

L'équipe de France retrouve samedi soir, en Suède, les braises de la compétition, sans que l'on sache totalement dans quel état elle est. Didier Deschamps, lui, veut faire de cette rencontre et de celle face à la Croatie, mardi, des révélateurs.

29

« Le huis clos ? C'est nul »

La carte Upamecano

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Souvenez-vous Tirana, cette nuit où les Bleus s’étaient pointés sans un Mbappé fiévreux, où Didier Deschamps avait dégainé pour la première fois son 3-4-1-2, où Antoine Griezmann s’en était mis plein les poches et où l’équipe de France avait rendu une première période au presque-parfait avant de gérer en seconde période (0-2) . Dix mois plus tard, le moment est venu de dépoussiérer la machine et de retourner au laboratoire : à neuf mois de l’Euro, Didier Deschamps souhaite transformer ses Bleus en Gremlins capables de bouffer n’importe qui, n’importe quand, n’importe comment. À, cette semaine, le sélectionneur a ainsi affirmé qu’il n’y avait, signe qu’il a précieusement noté les erreurs commises il y a encore peu par certaines nations, qui n’avaient pas su renouveler - ou renforcer - leur modèle après l’obtention d’un titre majeur.Pourtant, aidé par le report du championnat d’Europe et alors qu’on s’était habitués à le voir raconter sans trop de variation la messe de son sport (le match à venir, la gestion d’un groupe, l’importance d’être prêt au bon moment), Deschamps a changé de braquet ces dernières semaines., a-t-il alors soufflé cette semaine, avant de préciser :Ce déplacement en Suède rentre dans ce cadre.Seul souci : cette semaine, Didier Deschamps a retrouvé, sans surprise, des joueurs dont le niveau de préparation varie et qui s’apprêtent à affronter deux situations inédites. La première, bien expliquée par Olivier Giroud :La seconde : que ce soit en short ou en costume, Deschamps n’a jamais connu l’expérience d’un huis clos., a lâché Antoine Griezmann il y a peu.Giroud, lui, a évoqué jeudiet un. Dans son coin, Didier Deschamps a préféré ressortir l’essence de son métier : la compétition, la nécessité pour ses joueurs de bosser les circuits, d’affiner les repères et l’obligation deafin dequi avait amené cette troupe en serein vague, soit passer du « néant » en Turquie (2-0) un match bizarroïde face à la Moldavie (2-1) en novembre dernier. D’où le besoin pour l’architecte national de repenser ses plans.Samedi soir, malgré l’état de forme alternatif des généraux, les Bleus sont donc attendus au tournant, et Deschamps a déjà prévenu que ce serait. La Suède est un mauvais souvenir pour ce groupe, qui en était reparti avec une défaite (2-1) et des paquets de Doliprane en juin 2017 après une soirée où Hugo Lloris s’était planté comme rarement. Mais la Suède doit cette fois être un repère rassurant et devrait être un test grandeur nature pour le 3-4-1-2 tricolore, que Didier Deschamps doit normalement reposer sur la table avec un trio Varane-Lenglet (ou Upamecano ?)-Kimpembe derrière, Dubois à droite et Digne à gauche, un duo Kanté-Rabiot au milieu, Griezmann en 10 et un duo Giroud-Mbappé devant.Sur le papier, ça a de la gueule et au petit jeu des attendus, Adrien Rabiot sera évidemment le plus scruté, lui qui n’a plus enfilé le maillot bleu depuis le 27 mars 2018 et qui n’a jamais conjugué en équipe de France les promesses faites sur son potentiel. Deux autres petits nouveaux - Dayot Upamecano et Eduardo Camavinga - auront du temps pour se montrer, que ce soit samedi ou face à la Croatie, mardi, le premier ayant un véritable coup à jouer dans un futur très proche étant donné le niveau monstrueux qu’il a affiché tout au long de la saison avec Leipzig. L’équipe de France s'apprête à vivre une saison à la, mais est de retour dans sa bulle. Il faut désormais la faire éclater de nouveau.